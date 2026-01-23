Hindustan Hindi News
Nabin या Naveen, क्या है भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन के नाम की सही स्पेलिंग

Nabin या Naveen, क्या है भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन के नाम की सही स्पेलिंग

संक्षेप:

Jan 23, 2026 09:03 am IST
भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन पद संभालते ही ऐक्शन मोड में हैं। तमिलनाडु समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा तेजी सक्रिय हो गई है। इसी बीच भाजपा का ध्यान नए कप्तान के नाम की स्पेलिंग पर भी गया और इस संबंध में मीडिया को भी जानकारी दी गई। दरअसल, नितिन नवीन के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग Naveen या Nabin होगी, इसे लेकर पार्टी ने स्थिति साफ की है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को भाजपा ने अंग्रेजी और हिंदी पत्रकारों को संदेश भेजा है। पार्टी ने कहा है कि हिंदी में उनके नाम नितिन नवीन लिखा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में इसकी सही स्पेलिंग Nitin Nabin होगी। साथ ही पार्टी ने भविष्य में सही स्पेलिंग का इस्तेमाल करने के लिए कहा है।

चुनाव की तैयारियां तेज

भाजपा ने बुधवार को दावा किया कि वह आगामी विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कषगम को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हराकर पहली बार अपनी सरकार बनाएगी। पार्टी ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी की राज्य इकाइयों द्वारा प्रस्तुत जमीनी रिपोर्टों के आधार पर, उसे आगामी चुनावों में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और तमिलनाडु में एमके स्टालिन सरकार को सत्ता से बेदखल करने का पूरा भरोसा है।

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि बैठक में नवीन ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भाजपा की अब तक की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने नए अध्यक्ष के सामने तैयारियों की रिपोर्ट पेश की थी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन ने नई जिम्मेदारियां संभालने के एक दिन बाद बुधवार को पार्टी के पदाधिकारियों के साथ अपनी पहली रणनीति बैठक की और पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की।

पीटीआई भाषा की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि दिनभर चली बैठक में नवीन ने पार्टी पदाधिकारियों से जमीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने वीबी-जी राम जी अधिनियम को लेकर कांग्रेस के “नकारात्मक अभियान” का जवाब देने के निर्देश दिए और नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास तेज करने को कहा।

