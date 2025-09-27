Natural gas reserves found in Andaman Sea announced by Union Minister Hardeep Singh Puri अंडमान में मिले नेचुरल गैस के भंडार, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया ऐलान, India News in Hindi - Hindustan
अंडमान में मिले नेचुरल गैस के भंडार, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया ऐलान

Natural gas reserves found in Andaman Sea: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात की घोषणा की है कि अंडमान सागर में नेचुरल गैस के भंडार मिले हैं। इस गैस के भंडार की प्राथमिक जांच में इसके अंदर 87 फीसदी मीथेन मिली है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 04:03 AM
अंडमान में मिले नेचुरल गैस के भंडार, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया ऐलान

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को अंडमान सागर में नैचुरल गैस मिलने का ऐलान किया है। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह खोज अंडमान द्वीप समूह की पूर्वी तट रेखा से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री विजयपुरम के 2 कुएं से हुई है। इसकी कुल जल गहराई करीब 295 मीटर है और लक्षित गहराई करीब 2650 मीटर है। शुरुआती परीक्षण के आधार पर प्राकृतिक गैस के नमूने मिले हैं, जब इनका परीक्षण किया गया तो इनमें 87 फीसदी मीथेन पाया गया है।

सोशल मीडिया साइट पर इसका ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री ने लिखा, "इस गैस भंडार का आकार कितना बड़ा है, या यह हमारे लिए कितना सुलक्ष होगा। इसका पता आने वाले कुछ महीनों में और भी ज्यादा गहराई से चल जाएगा, लेकिन अंडमान बेसिन में हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति का पता चलना, हमारे उस विश्वास का पुष्ट करता है, जिसकी वजह से हम लंबे समय से इस अभियान को चला रहे हैं। हमारा शुरुआत से ही यह विश्वास था कि अंडमान बेसिन प्राकृतिक गैस से भरा हुआ है क्योंकि इस बेल्ट पर म्यांमार से लेकर इंडोनेशिया तक खोजें हो चुकी हैं।"

केंद्रीय मंत्री ने यहां पर इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार गहरे पानी मिशन के अनुरूप तेजी से काम कर रही है। इस मिशन का उद्देश्य कई गहरे पानी के कुओं के माध्यम से अपतटीय हाइड्रोकार्बन भंडारों का पता लगाना है। उन्होंने लिखा, "यह खोज हमें गहरे पानी के विशेषज्ञों के साथ अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद करेगी और अमृत काल के माध्यम से हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।"

