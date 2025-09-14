nationwide protest against Asia Cup cricket match between India and Pakistan भारत-PAK मैच का देशभर में विरोध, चीनी कर्मचारियों पर नासा का ऐक्शन; टॉप-5 न्यूज, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia Newsnationwide protest against Asia Cup cricket match between India and Pakistan

India and Pakistan match: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहे क्रिकेट मैच का देशभर में विरोध हो रहा है। विरोधी पार्टियां सरकार और बीसीसीआई पर सवाल उठा रही हैं, वहीं केंद्र में सरकार के साथ बैठी कई पार्टियां भी इस मैच को लेकर नाराज नजर आ रही हैं।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 06:43 PM
एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहे क्रिकेट मैच को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विपक्ष इस मैच को लेकर केंद्र सरकार और बीसीसीआई के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमलावर बना हुआ है। इतना ही नहीं इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के पक्ष में रहने वाली कई पार्टियां भी दबी जुबान में अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं। वहीं, दूसरी और अमेरिका और चीन के बढ़ते तनाव के बीच अब नासा को अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर सुरक्षा का खतरा सताने लगा है। इसी के चलते एजेंसी ने अमेरिकी वीजा लेकर काम करने आए चीनी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ…

भारत-PAK मैच का देशभर में विरोध, BCCI पर भड़का विपक्ष; बीजेपी के साथी भी हमलावर

आज एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है। इस मैच को लेकर देशभर में विरोध हो रहा है। विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम आदमी भी भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर गुस्से में है। सोशल मीडिया पर लोग इसके विरोध में पोस्ट लिख रहे हैं। अब तो भाजपा के सहयोगी दल भी इसको लेकर हमलावर रुख अख्तियार करने लगे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी शिंदे शिवसेना के नेता संजय निरूपम ने भी भारत-पाकिस्तान मैच का विरोध जताया है। पढ़ें पूरी खबर…

चीन और US में बढ़ते तनाव से खौफ में नासा? चीनी कर्मचारियों पर लगाए प्रतिबंध

अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव का असर अब अमेरिका में काम करने वाले चीनी नागरिकों के ऊपर भी दिखने लगा है। अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा ने अमेरिकी वीजा लेकर काम कर रहे चीनी मूल के कर्मचारियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनमें कई सुविधाओं के उपयोग करने, रिसर्च कार्यक्रम तक पहुंच और इंटरनल नेटवर्क में पहुंच को भी सीमित करना शामिल है। पढ़ें पूरी खबर…

शर्म महसूस हो रही; भारत-PAK मैच पर बोली पहलगाम हमले में मारे गए शख्स की बेटी

पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले संतोष जगदाले की बेटी असावरी जगदाले ने एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के बहिष्कार का आह्वान किया है। यह मैच रविवार को दुबई में होने वाला है। भारत और पाकिस्तान रविवार शाम को आमने-सामने होंगे, इस साल मई में सीमा पर सैन्य संघर्ष बढ़ने के बाद से दोनों पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच यह पहला मैच होगा। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। असावरी ने कहा कि मुझे उन लोगों के लिए गहरी शर्म महसूस हो रही है जो खेलने के लिए तैयार हैं। पढ़ें पूरी खबर…

असम में भूकंप के झटके, भूटान तक हिली धरती; रिक्टर स्केल पर क्या रही तीव्रता?

पूर्वोत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। असम सरकार के अधिकारियों ने बताया कि रविवार को कुछ हिस्सो में 5.8 की तीव्रता के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जान-माल की नुकसान की खबर नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक यह भूकंप शाम करीब 4 बजकर 41 मिनट पर आया। इसका केंद्र उदलगुरी जिले में सतह से 5 किलोमीटर की गहराई में था। पढ़ें पूरी खबर…

कतर के बाद इस मुस्लिम देश को निशाना बना सकता है इजरायल, टेंशन में पूरा मुल्क

कतर में हमास अधिकारियों की एक बैठक पर इजरायली हमले ने चिंता बढ़ा दी है कि अगला निशाना एर्दोगन का मुस्लिम देश तुर्की हो सकता है। इससे पूरा तुर्की का नेतृत्व तनाव में है। तुर्की रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रियर एडमिरल जेकी अकतुर्क ने गुरुवार को अंकारा में चेतावनी दी कि इजरायल कतर की तरह अपने बेतहाशा हमलों को और बढ़ाएगा, और अपने देश सहित पूरे क्षेत्र को संकट में धकेल देगा। तुर्की इजरायली पीएम नेतन्याहू की तुलना हिटलर से कर चुका है, जिससे दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गए थे। पढ़ें पूरी खबर…