भारत-PAK मैच का देशभर में विरोध, चीनी कर्मचारियों पर नासा का ऐक्शन; टॉप-5 न्यूज

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ… भारत-PAK मैच का देशभर में विरोध, BCCI पर भड़का विपक्ष; बीजेपी के साथी भी हमलावर आज एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है। इस मैच को लेकर देशभर में विरोध हो रहा है। विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम आदमी भी भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर गुस्से में है। सोशल मीडिया पर लोग इसके विरोध में पोस्ट लिख रहे हैं। अब तो भाजपा के सहयोगी दल भी इसको लेकर हमलावर रुख अख्तियार करने लगे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी शिंदे शिवसेना के नेता संजय निरूपम ने भी भारत-पाकिस्तान मैच का विरोध जताया है। पढ़ें पूरी खबर…

चीन और US में बढ़ते तनाव से खौफ में नासा? चीनी कर्मचारियों पर लगाए प्रतिबंध अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव का असर अब अमेरिका में काम करने वाले चीनी नागरिकों के ऊपर भी दिखने लगा है। अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा ने अमेरिकी वीजा लेकर काम कर रहे चीनी मूल के कर्मचारियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनमें कई सुविधाओं के उपयोग करने, रिसर्च कार्यक्रम तक पहुंच और इंटरनल नेटवर्क में पहुंच को भी सीमित करना शामिल है। पढ़ें पूरी खबर…

शर्म महसूस हो रही; भारत-PAK मैच पर बोली पहलगाम हमले में मारे गए शख्स की बेटी पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले संतोष जगदाले की बेटी असावरी जगदाले ने एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के बहिष्कार का आह्वान किया है। यह मैच रविवार को दुबई में होने वाला है। भारत और पाकिस्तान रविवार शाम को आमने-सामने होंगे, इस साल मई में सीमा पर सैन्य संघर्ष बढ़ने के बाद से दोनों पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच यह पहला मैच होगा। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। असावरी ने कहा कि मुझे उन लोगों के लिए गहरी शर्म महसूस हो रही है जो खेलने के लिए तैयार हैं। पढ़ें पूरी खबर…

असम में भूकंप के झटके, भूटान तक हिली धरती; रिक्टर स्केल पर क्या रही तीव्रता? पूर्वोत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। असम सरकार के अधिकारियों ने बताया कि रविवार को कुछ हिस्सो में 5.8 की तीव्रता के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जान-माल की नुकसान की खबर नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक यह भूकंप शाम करीब 4 बजकर 41 मिनट पर आया। इसका केंद्र उदलगुरी जिले में सतह से 5 किलोमीटर की गहराई में था। पढ़ें पूरी खबर…