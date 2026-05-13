मुसलमानों में राष्ट्रवादी नेता मिलना अब मुश्किल, संघ नेता दत्तात्रेय होसबाले ने वजह भी बताई
आरएसएस के सीनियर लीडर दत्तात्रेय होसबाले का कहना है कि मुसलमानों के बीच अब राष्ट्रवादी नेतृत्व मिलना मुश्किल है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में यह बात कही। होसबाले ने कहा कि आज के समय में कट्टर मुसलमान नेता हैं, तभी आपको समर्थन मिलेगा वरना मुश्किल स्थिति होगी।
आरएसएस के सीनियर लीडर दत्तात्रेय होसबाले का कहना है कि मुसलमानों के बीच अब राष्ट्रवादी नेतृत्व मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि आज के वक्त में ऐसी स्थिति हो गई है कि ऐसे मुसलमान नेता को ही समर्थन मिलता है, जो अलगाववादी विचार रखने वाला हो। उन्होंने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवादी मुसलमान नेता हुआ करते थे, लेकिन आज ऐसे लोगों को समर्थन ही नहीं मिल पा रहा। आरएसएस के सरकार्यवाह ने यह बात असदुद्दीन ओवैसी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। उनसे पूछा गया था कि ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों को अपनी लीडरशिप खड़ी करनी चाहिए क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है।
ओवैसी का कहना है कि कथित सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठातीं और उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस पर होसबाले ने कहा कि यह तो ओवैसी पर ही छोड़ना चाहिए। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि उनके ही मजहब के लोग उस बात को कैसे देखते हैं। होसबाले ने कहा, 'सच्चाई यह है कि मुसलमानों में राष्ट्रवादी नेतृत्व का फिलहाल अभाव है, जैसा स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान होता था। अब ऐसे लोग मिलना मुश्किल है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद भारत में छद्म पंथनिरपेक्ष दल उभरे और उनकी नीतियों के चलते ऐसी स्थितियां पैदा हुईं।'
उन्होंने कहा कि यही समस्या है। आज भी कुछ राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता हैं, लेकिन उन्हें उस तरह का समर्थन नहीं मिलता है। यदि आपको मुसलमान नेता होते हुए समर्थन पाना है तो फिर अलगाववादी होना होगा और समुदाय का तभी साथ मिलेगा। उनसे पूछा गया कि क्या आप मानते हैं कि मुसलमानों की अपनी लीडरशिप नहीं होनी चाहिए? इस पर होसबाले ने कहा कि ऐसा नहीं है। नेतृत्व सही चीज है। हर समुदाय की अपनी लीडरशिप रहनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों का गठन यदि मजहब के आधार पर होता है तो वह गलत है।
'केरल में तो ईसाई समुदाय के नाम पर भी बन गई हैं पार्टियां'
संघ के दूसरे नंबर के नेता ने कहा कि भारत का संविधान हर तरह के समायोजन की बात करता है, लेकिन जब धर्म के आधार पर ही बातें होती हैं तो फिर समस्या पैदा होती है। उन्होंने कहा कि आज हम देखते हैं कि देश में ऐसे कई दल हैं, जो धर्म के आधार पर चल रहे हैं। केरल में ईसाई समुदाय से जुड़े दल हैं। इसी तरह सिख आधारित पार्टियां भी हैं। उन्होंने कहा कि देश में इस संबंध में चर्चा करने की जरूरत है। एक समय में पंडित नेहरू, संपूर्णानंद और महात्मा गांधी जैसे नेताओं के बीच इसे लेकर बात हुई थी।
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