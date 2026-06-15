प्रतिमा शर्मा

हिंदी समाचार पत्र हिन्दुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म्‍स ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (न्यूज वेबसाइट, ऐप, सोशल मीडिया) की संपादक हैं। वे मार्च 2026 से इस पद की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। अप्रैल 2019 से फरवरी 2026 तक नेटवर्क 18 ग्रुप की बिजनेस न्‍यूज वेबसाइट मनीकंट्रोल ह‍िंदी की संपादक थीं। उन्‍हें पत्रकार‍िता में 20 वर्षों से ज्‍यादा का अनुभव है। इस दौरान उनकी ग्राउंड र‍िपोर्टिंग, न्‍यूज आर्टिकल, फीचर और र‍िपोर्ताज अखबारों में छपे, न्‍यूज वेबसाइट और न्‍यूज ऐप पर प्रकाश‍ित हुए।



फ्रेमवर्क:

हर रोज सैकड़ों खबरों में से उन प्रमुख खबरों को चुनती हैं जो पाठकों के ल‍िए सबसे जरूरी हों, उनके काम की हों। हिन्‍दुस्‍तान समाचार पत्र और हिन्‍दुस्‍तान टाइम्‍स के सैकड़ों र‍िपोर्टर्स के साथ-साथ न्‍यूज एजेंसियों रॉयटर्स, ब्‍लूमबर्ग, एपी, एएफपी, पीटीआई, एएनआई जैसे पेशेवर और पुख्‍ता स्रोतों से म‍िली खबरों में वैल्‍यू एडिशन कर खास संपादकीय शैली से उन्हें बेहद आसान और दिलचस्प रूप में प्रस्तुत करना सुन‍िश्चित करती हैं। सोशल मीडिया और अन्‍य व‍िश्‍वस्‍त सूत्रों से म‍िलने वाली सूचनाओं को कम-से-कम दो स्रोतों से पुष्‍टि के बाद उसका प्रकाशन सुन‍िश्चित करती हैं। गलत, भ्रामक, बेकार और भड़काऊ खबरों की गेटकीपिंग पर पैनी नजर रखती हैं। ‘इम्‍पैक्‍ट और वॉट नेक्‍स्‍ट’ पर फोकस होता है। वे मानती हैं कि खबरें सिर्फ 'क्या हुआ' बताना नहीं हैं, बल्कि 'क्यों हुआ’, इसके पीछे की कहानी क्‍या है, सच क्‍या है और आगे क्‍या होगा, इसे बखूबी जानना पाठकों का अध‍िकार है। वह मानती हैं क‍ि पाठक सर्वोपर‍ि है और कंटेंट पाठक केंद्रित होना चाह‍िए।



व‍िशेषज्ञता:

जटिल और नए व‍िषयों को आसान शब्‍दों में, बोलचाल की भाषा में समझाना, उसका व‍िश्‍लेषण करना, सभी पहलुओं को कवर करना, अलग-अलग दृष्टिकोणों से उसकी व्‍याख्‍या करना। अगर डेटा ड्रिवेन स्‍टोरी है तो उसे एनालाइज़ कर पाठकों को आसान और इंटेरेस्टिंग तरीके से समझाने के ल‍िए ग्राफ़, चार्ट, टेबल, इंफोग्राफ‍िक्‍स, ल‍िस्टिकल, चार्टिकल में प्रस्‍तुत करना।



अनुभव:

2005 से 2008 के बीच अमर उजाला में रहते हुए संपादन और रिपोर्टिंग की। अक्‍टूबर 2005 में बिहार में हुए दुबारा व‍िधानसभा चुनाव को कवर क‍िया। अप्रैल 2007 में उत्‍तर प्रदेश व‍िधानसभा चुनाव कवर क‍िया। देश, दुन‍िया और राज्‍यों के न्‍यूज डेस्‍क पर समाचार लेखन और संपादन क‍िया।



2008 से 2016 के बीच इकनॉम‍िक टाइम्‍स में रहते हुए र‍िपोर्टिंग की, डेस्‍क पर संपादन संभाला। बजट, स्‍टॉक मार्केट, कॉरपोरेट सेक्‍टर, रेगुलेटर्स, र‍िजर्व बैंक कवर क‍िया। 2010 और 2015 का ब‍िहार चुनाव, फरवरी 2012 का उत्‍तर प्रदेश व‍िधानसभा चुनाव, द‍िसंबर 2012 का गुजरात चुनाव और 2014 का लोकसभा चुनाव कवर क‍िया।



2016 से 2019 के बीच नेटवर्क 18 ग्रुप के फर्स्‍टपोस्‍ट में रहते हुए नेशनल और इंटरनेशनल न्‍यूज कवर क‍िए। फरवरी-मार्च 2017 का यूपी चुनाव, दिसंबर 2017 का गुजरात चुनाव कवर क‍िया।



2019 से 2026 फरवरी: मनीकंट्रोल ह‍िंदी में रहते हुए ब‍िजनेस, नेशनल, इंटरनेशनल न्‍यूज कवर क‍िए। 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर क‍िया। यूपी, ब‍िहार और गुजरात के व‍िधानसभा चुनाव कवर क‍िए।



उपलब्धियां:

मनीकंट्रोल हिंदी की रीडरश‍िप को 1 लाख से 15 म‍िल‍ियन मंथली यून‍िक व‍िज‍िटर्स के शीर्ष पर पहुंचाया।

सोशल मीडिया पर मनीकंट्रोल हिंदी के प्रेजेंस को जीरो से म‍िल‍ियन पर पहुंचाया। इंस्‍टाग्राम पर 1.7 म‍िल‍ियन, फेसबुक पर 1 म‍िल‍ियन से ज्‍यादा फॉलोअर्स जोड़े। यूट्यूब चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्‍टोन के करीब पहुंचाया।



श‍िक्षा:

2022 में रॉयटर्स डिज‍िटल जर्नल‍िज्‍म कोर्स, 2005 में NEW DELHI YMCA से जर्नल‍िज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट डिप्‍लोमा। द‍िल्‍ली यून‍िर्सिटी से 2004 में पोस्‍ट ग्रेजुएशन।

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