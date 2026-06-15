75 रुपये की पार्टी, मर्जी भी नहीं पूछी गई और उसके हो लिए 20 सांसद
भले ही ममता बनर्जी की तृणमूल चुनौतियों से घिरी दिख रही है, मगर बीजेपी और तृणमूल के बागी गुट के लिए भी आगे का रास्ता आसान नहीं है। विलय में कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी को उन आशंकाओं से भी पार पाना है जिसको देखते हुए उसने काबा मदीना से दूर रहना ही मुनासिब समझा।
'नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी। ये पार्टी के साथ हमलोग शामिल हुआ।' एक पत्रकार ने पूछा- कहां की पार्टी है दादा? “एक पॉलिटिकल पार्टी है। वो रिकॉग्नाइज्ड कोई रिजनल पार्टी है। तो वो पार्टी के साथ हमलोग मर्ज हुआ।” पत्रकारों से बात करते हुए तृणमूल के बागी गुट के प्रमुख नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने बताया कि वह सभी नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी में शामिल हो गए हैं। दूसरी पार्टी में शामिल होने की धोषणा के अगले ही वाक्य में उन्होंने कहा कि असली तृणमूल पार्टी होने का दावा करेंगे और कौन असली है, इसका फैसला कोर्ट में होगा। ऐसी ही दुविधा शताब्दी रॉय की बयानों में भी दिखी, जब उन्होंने तृणमूल के सिंबल पर क्लेम नहीं करने की बात की, मगर साथ ही कह दिया कि स्पीकर डिसाइड करेंगे।
नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी पर क्यों नहीं है भरोसा?
सुदीप बंदोपाध्याय जिस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसका नाम लेते वक्त वह सहज नहीं दिखे। उन्हें यह स्ट्रगल करते देखा गया कि नाम लेने में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। मगर यह हुआ। उन्होंने पार्टी का परिचय देते हुए उसे मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टी बताया, जबकि इस नाम से जो पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, वह गैर-मान्यता प्राप्त वर्ग में है। इसमें वह पार्टियां आती हैं जो नेशनल या स्टेट पार्टी नहीं है और उन्हें कोई तय चुनाव चिह्न नहीं मिलता है। अभी तक NCP की तरफ से कोई आगे नहीं आया है। पार्टी का क्या स्टेटस है, उसके संगठन में कौन हैं, इस मर्जर के बारे में उसे कुछ पता भी है या नहीं, जिस पार्टी की चर्चा हो रही है वह यही है या कोई दूसरी पार्टी है- कुछ भी साफ नहीं है। भले ही ममता बनर्जी की तृणमूल चुनौतियों से घिरी दिख रही है, मगर बीजेपी और तृणमूल के बागी गुट के लिए भी आगे का रास्ता आसान नहीं है। विलय में कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी को उन आशंकाओं से भी पार पाना है जिसको देखते हुए उसने काबा-मदीना से दूर रहना ही मुनासिब समझा।
पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पर नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी का कुछ ब्योरा मिलता है। पार्टी ने दो साल पहले वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए फॉर्म 24A और ऑडिटर रिपोर्ट जमा किया था। फॉर्म 24A में पार्टी को मिले चंदों का ब्योरा होता है और इसे इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए जमा करना होता है। इस डिक्लेरेशन में पार्टी की जो डिटेल है, उसके मुताबिक इसका पूरा नाम है नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया, स्टेटस है ‘अनरिकॉग्नाइज्ड’, पंजीकरण तारीख है 20 जनवरी 2023 और पता है हावड़ा, पश्चिम बंगाल। चुनाव आयोग में दर्ज रजिस्ट्रेशन नंबर है 56/205/2022-23/PPS-I, जो कि एनुअल ऑडिट रिपोर्ट में दिखता है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2023 को खत्म वित्त वर्ष के बाद पार्टी के पास बचे थे सिर्फ 75 रुपये।
जनवरी में पार्टी रजिस्ट्रेशन कराती है और चंदा से पैसा इकट्ठा करती है 1,13,075 रुपए। रजिस्ट्रेशन फीस दिखाती है 10 हजार रुपये, त्रिपुरा का इलेक्शन फीस जमा करती है 49,400 और बाकी से त्रिपुरा की दो सीटों पर चुनाव भी लड़ लेती है। फरवरी 2023 के त्रिपुरा चुनाव में चौमानू (विधानसभा क्षेत्र संख्या 49) से उम्मीदवार बरजेड़ा और कैलाशहर से जहांगीर अली। दोनों की जमानत जब्त हो जाती है। बरजेड़ा को 536 और जहांगीर को 286 वोट मिलते हैं।
लाख रुपये जैसी छोटी रकम के चंदे में भी कुछ गड़बडि़यां दिख जाती हैं। दरअसल फॉर्म 24A भरा जाता है उन चंदों के लिए जो 20,000 रुपए से ज़्यादा हों। इसमें 9 लोगों के नाम हैं और सबसे बड़ा अमाउंट है 18,000 रुपए का, सबसे छोटा है 5,000 रुपए। एक भी चंदा 20,000 के ऊपर नहीं। 9 चंदों का कुल जोड़ है 1,13,075 रुपए। यही पार्टी की पूरी इनकम है।
कानून के विपरीत कैश लिया, PAN भी नहीं
2017 में सरकार ने राजनीतिक पार्टियों के लिए नियम बनाया था कि कैश डोनेशन 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। मगर NCP ने तो डिक्लेयर ही कर दिया था कि उसने सभी डोनेशन कैश लिए थे। फॉर्म में किसी का PAN भी नहीं है। रकम बेहद मामूली, मगर कानूनन सही नहीं। रकम से ज्यादा दूसरे ब्योरों में गंभीर गड़बड़ी दिखती है। फॉर्म 24A पर पार्टी की अध्यक्ष के रूप में हस्ताक्षर किए हैं शेवली कुंडू ने और उसी फॉर्म में नंबर 8 पर चंदा देने वाले का नाम भी उन्हीं का है। नंबर 7 पर नाम है बिभूति भूषण साहा और फॉर्म के आखिर में वेरिफिकेशन करने की घोषणा में शेवली कुंडू, पुत्री बिभूति भूषण साहा लिखा है। यानी कुंडू और उनके पिता ने मिलकर 30,000 रुपए का चंदा पार्टी को दिया और फिर कुंडू बतौर अध्यक्ष प्रमाणित कर दे रही हैं कि सब कुछ सही है। रकम भले छोटी हो, पर खुद का चंदा, खुद की मुहर का मामला तो है। सबसे दिलचस्प है कि 75 रुपए की बैलेंस शीट वाली NCPI दुनिया की सबसे बड़ी और अपने देश में सबसे ताकतवर पार्टी की ढाल बनी है।
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लेखक के बारे मेंPratima Sharma
प्रतिमा शर्मा
हिंदी समाचार पत्र हिन्दुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (न्यूज वेबसाइट, ऐप, सोशल मीडिया) की संपादक हैं। वे मार्च 2026 से इस पद की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। अप्रैल 2019 से फरवरी 2026 तक नेटवर्क 18 ग्रुप की बिजनेस न्यूज वेबसाइट मनीकंट्रोल हिंदी की संपादक थीं। उन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। इस दौरान उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग, न्यूज आर्टिकल, फीचर और रिपोर्ताज अखबारों में छपे, न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऐप पर प्रकाशित हुए।
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2005 से 2008 के बीच अमर उजाला में रहते हुए संपादन और रिपोर्टिंग की। अक्टूबर 2005 में बिहार में हुए दुबारा विधानसभा चुनाव को कवर किया। अप्रैल 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कवर किया। देश, दुनिया और राज्यों के न्यूज डेस्क पर समाचार लेखन और संपादन किया।
2008 से 2016 के बीच इकनॉमिक टाइम्स में रहते हुए रिपोर्टिंग की, डेस्क पर संपादन संभाला। बजट, स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट सेक्टर, रेगुलेटर्स, रिजर्व बैंक कवर किया। 2010 और 2015 का बिहार चुनाव, फरवरी 2012 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, दिसंबर 2012 का गुजरात चुनाव और 2014 का लोकसभा चुनाव कवर किया।
2016 से 2019 के बीच नेटवर्क 18 ग्रुप के फर्स्टपोस्ट में रहते हुए नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज कवर किए। फरवरी-मार्च 2017 का यूपी चुनाव, दिसंबर 2017 का गुजरात चुनाव कवर किया।
2019 से 2026 फरवरी: मनीकंट्रोल हिंदी में रहते हुए बिजनेस, नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज कवर किए। 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया। यूपी, बिहार और गुजरात के विधानसभा चुनाव कवर किए।
उपलब्धियां:
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सोशल मीडिया पर मनीकंट्रोल हिंदी के प्रेजेंस को जीरो से मिलियन पर पहुंचाया। इंस्टाग्राम पर 1.7 मिलियन, फेसबुक पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स जोड़े। यूट्यूब चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन के करीब पहुंचाया।
शिक्षा:
2022 में रॉयटर्स डिजिटल जर्नलिज्म कोर्स, 2005 में NEW DELHI YMCA से जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। दिल्ली यूनिर्सिटी से 2004 में पोस्ट ग्रेजुएशन।