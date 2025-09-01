‘पायर’ की अमेरिका में धूम, तीन बड़े शहरों में होगा प्रीमियर

दुनियाभर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के कई पुरस्कार जीतने के बाद भारतीय फिल्म पायर अब अमेरिका पहुंच रही है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार विनोद कापड़ी के निर्देशन में बनी यह फिल्म सितंबर महीने में…

नई दिल्ली। दुनियाभर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के कई पुरस्कार जीतने के बाद भारतीय फिल्म पायर अब अमेरिका पहुंच रही है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार विनोद कापड़ी के निर्देशन में बनी यह फिल्म सितंबर महीने में अमेरिका के तीन बड़े शहरों वॉशिंगटन, बॉस्टन और शिकागो में प्रीमियर के लिए चुनी गई है।

अमेरिका के प्रतिष्ठित वॉशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल का समापन सात सितंबर को पायर के प्रदर्शन से होगा। इसके बाद 14 सितंबर को फिल्म बॉस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के समापन समारोह में दिखाई जाएगी। वहीं, 21 सितंबर को यह फिल्म अमेरिका के प्रसिद्ध शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होगी। पायर पहली भारतीय फिल्म है, जो एक महीने के भीतर अमेरिका के तीन बड़े शहरों के फिल्म महोत्सवों में दिखाई जाएगी।

जुलाई में जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2025 में फिल्म ने जर्मन स्टार ऑफ इंडिया अवॉर्ड जीतकर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब हासिल किया। इसके अलावा फिल्म को मैड्रिड फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिल्म का अवॉर्ड मिला, जबकि लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में भी इसे प्रदर्शित किया गया।