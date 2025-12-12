Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
National Lok Adalat 13 December: Traffic Challan होंगे माफ, साल की आखिरी लोक अदालत

संक्षेप:

पुराने ट्रैफिक चालान को माफ करवाने का एक और आखिरी मौका बचा है. 13 दिसंबर 2025 को साल की अंतिम लोक अदालत आयोजित होने जा रही है. इसके बाद अगले साल की लोक अदालत लगेगी

Dec 12, 2025 10:21 pm ISTPrashant Ruhela लाइव हिन्दुस्तान
