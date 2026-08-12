अब NH पर मिलेगी गाड़ियों को खड़ा होने की जगह, पहले से अधिक सुरक्षित होंगीं सड़कें
सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, हाईवे कम चौड़ी होने वाली वजह से हर साल औसतन 25,000 से अधिक सड़क हादसे दर्ज किए जाते हैं। अब हाईवे को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में काम जारी है।
देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग अब पहले से अधिक चौड़े और सुरक्षित नजर आएंगे। केंद्र सरकार ने राजमार्गों के पक्के और मिट्टी वाले शोल्डर यानी सड़क किनारे की पट्टियां की चौड़ाई बढ़ाने को मंजूरी दे दी हैं। इस कदम से गाड़ियों को आपातकालीन स्थिति में सड़क किनारे रुकने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगा और मुख्य लेन पर होने वाले भीषण हादसों में कमी आएगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस सिलसिले में 11 अगस्त को एक संशोधन पत्र जारी कर दिया है। मंत्रलाय ने एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल, पीब्ल्यूडी को निर्माणाधीन और भविष्य की सभी परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) इन्हीं नए पैमानों के आधार पर तैयार करने के आदेश दिए हैं।
क्या-क्या बदलाव?
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, दो लेन वाले हाईवे पर पक्के शोल्डर की चौड़ाई को पहले के 1.5 मीटर से बढ़ाकर 2.5 मीटर कर दिया गया है। जबकि, मिट्टी के शोल्डर को 2.0 मीटर से घटाकर 1.5 मीटर किया गया है। वहीं, चार लेन वाले हाईवे पर पक्की पट्टी को 1.5–2.0 मीटर से बढ़ाकर 2.5 मीटर किया गया है और कच्ची पट्टी को 1.5 से 2.0 मीटर के दायरे में रखा गया है।
हालांकि, पहाड़ी और कठिन भू-भाग वाले क्षेत्रों में वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पक्के शोल्डर को न्यूनतम 1.5 से 2.0 मीटर तक सीमित रखने का विशेष प्रावधान किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से पैदल यात्रियों और दोपहिया चालकों के लिए भी हाईवे पर चलने में सुरक्षा बढ़ेगी।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
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