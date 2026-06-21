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NH और एक्सप्रेसवे पर अब मौसम के हिसाब से स्पीड लिमिट, ऑटोमेटिक कट जाएगा चालान

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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इस तकनीक में हाईवे पर जगह-जगह अत्याधुनिक विजिबिलिटी सेंसर और वेदर स्टेशन लगाए गए हैं। मौसम का रूख भांपकर सेंसर तुरंत एनएचएआई मुख्य ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर (कंट्रोल रूम) को भेज देते हैं।

NH और एक्सप्रेसवे पर अब मौसम के हिसाब से स्पीड लिमिट, ऑटोमेटिक कट जाएगा चालान

भारत के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे की रफ्तार अब मौसम के मिजाज के हिसाब से बदलेगी। देश में पहली बार बारिश, धूलभरी आंधी-तूफान, कोहरा अथवा खराब मौसम होने पर एक्सप्रेसवे पर स्पीड 60-80 किमी प्रतिघंटा करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, साफ मौसम में कारों की गति अधिकतम 100 और एक्सप्रेसवे पर 120 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार रहेगी। खराब मौसम में स्पीड लिमिट का पालन नहीं करने पर ई-चालान सीधे मेल पर आएगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस मानसून में चुनिंदा नेशनल हाईवे व एक्सप्रेसवे पर डायनमिक स्पीड लिमिट लागू करने जा रहा है।

इस तकनीक में हाईवे पर जगह-जगह अत्याधुनिक विजिबिलिटी सेंसर और वेदर स्टेशन लगाए गए हैं। मौसम का रूख भांपकर सेंसर तुरंत एनएचएआई मुख्य ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर (कंट्रोल रूम) को भेज देते हैं। यहां से रीयल-टाइम में हाईवे पर चल रहीं कारों की स्क्रीन, सड़कों पर लगे बड़े डिजिटल बोर्ड व ड्राइवरों के मोबाइल तक अलर्ट पहुंचा देता है, ताकि वाहन धीमी रफ्तार पर चलें। जियो-फेंसिंग तकनीक से हाईवे के प्रभावित क्षेत्रों के आसपास एक वर्चुअल बाउंड्री बनेगी व वाहन के इस दायरे में आते ही स्थानीय टेलीकॉम टॉवर से चालक के मोबाइल पर तुरंत एक सुरक्षा अलर्ट मैसेज पहुंच जाएगा। इसमें सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें फोन में इंटरनेट होना जरूरी नहीं है।

हादसों में 70 से 80 फीसदी की कमी आएगी

मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, आईआईटी विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए सिमुलेशन मॉडल के अनुसार डायनमिक स्पीड लिमिट और रीयल-टाइम कार-स्क्रीन अलर्ट सिस्टम लागू होने के बाद, एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसों और हाईवे से फिसलने से होने वाली दुर्घटनाओं में 70 से 80 फीसदी तक की कमी आएगी।

पहले इन एक्सप्रेस वे पर शुरू होगा

एक अधिकारी ने बताया, पहले चरण में इसे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे के कुछ चिह्नित पैच पर प्रायोगिक तौर पर शुरू किया जा रहा है। नतीजों और सॉफ्टवेयर की बारीकियों को सुधारने के बाद अगले वर्ष के मध्य तक इसे देश के सभी प्रमुख ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे व हादसों के लिहाज से संवेदनशील ब्लैक-स्पॉट वाले नेशनल हाईवे पर लागू होगा।

हर साल 25 हजार मौतें

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में हर वर्ष करीब 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं, जिनमें से लगभग 17 प्रतिशत हादसे (करीब 25,000 मौतें) केवल खराब मौसम के दौरान विजिबिलिटी कम होने की वजह से होते हैं।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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