NH और एक्सप्रेसवे पर अब मौसम के हिसाब से स्पीड लिमिट, ऑटोमेटिक कट जाएगा चालान
इस तकनीक में हाईवे पर जगह-जगह अत्याधुनिक विजिबिलिटी सेंसर और वेदर स्टेशन लगाए गए हैं। मौसम का रूख भांपकर सेंसर तुरंत एनएचएआई मुख्य ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर (कंट्रोल रूम) को भेज देते हैं।
भारत के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे की रफ्तार अब मौसम के मिजाज के हिसाब से बदलेगी। देश में पहली बार बारिश, धूलभरी आंधी-तूफान, कोहरा अथवा खराब मौसम होने पर एक्सप्रेसवे पर स्पीड 60-80 किमी प्रतिघंटा करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, साफ मौसम में कारों की गति अधिकतम 100 और एक्सप्रेसवे पर 120 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार रहेगी। खराब मौसम में स्पीड लिमिट का पालन नहीं करने पर ई-चालान सीधे मेल पर आएगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस मानसून में चुनिंदा नेशनल हाईवे व एक्सप्रेसवे पर डायनमिक स्पीड लिमिट लागू करने जा रहा है।
इस तकनीक में हाईवे पर जगह-जगह अत्याधुनिक विजिबिलिटी सेंसर और वेदर स्टेशन लगाए गए हैं। मौसम का रूख भांपकर सेंसर तुरंत एनएचएआई मुख्य ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर (कंट्रोल रूम) को भेज देते हैं। यहां से रीयल-टाइम में हाईवे पर चल रहीं कारों की स्क्रीन, सड़कों पर लगे बड़े डिजिटल बोर्ड व ड्राइवरों के मोबाइल तक अलर्ट पहुंचा देता है, ताकि वाहन धीमी रफ्तार पर चलें। जियो-फेंसिंग तकनीक से हाईवे के प्रभावित क्षेत्रों के आसपास एक वर्चुअल बाउंड्री बनेगी व वाहन के इस दायरे में आते ही स्थानीय टेलीकॉम टॉवर से चालक के मोबाइल पर तुरंत एक सुरक्षा अलर्ट मैसेज पहुंच जाएगा। इसमें सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें फोन में इंटरनेट होना जरूरी नहीं है।
हादसों में 70 से 80 फीसदी की कमी आएगी
मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, आईआईटी विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए सिमुलेशन मॉडल के अनुसार डायनमिक स्पीड लिमिट और रीयल-टाइम कार-स्क्रीन अलर्ट सिस्टम लागू होने के बाद, एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसों और हाईवे से फिसलने से होने वाली दुर्घटनाओं में 70 से 80 फीसदी तक की कमी आएगी।
पहले इन एक्सप्रेस वे पर शुरू होगा
एक अधिकारी ने बताया, पहले चरण में इसे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे के कुछ चिह्नित पैच पर प्रायोगिक तौर पर शुरू किया जा रहा है। नतीजों और सॉफ्टवेयर की बारीकियों को सुधारने के बाद अगले वर्ष के मध्य तक इसे देश के सभी प्रमुख ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे व हादसों के लिहाज से संवेदनशील ब्लैक-स्पॉट वाले नेशनल हाईवे पर लागू होगा।
हर साल 25 हजार मौतें
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में हर वर्ष करीब 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं, जिनमें से लगभग 17 प्रतिशत हादसे (करीब 25,000 मौतें) केवल खराब मौसम के दौरान विजिबिलिटी कम होने की वजह से होते हैं।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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