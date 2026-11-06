अल्लाह कसम, नेशनल कांफ्रेंस में टूट पर विधायक, उमर अब्दुल्ला पर क्या बोले
नेशनल कांफ्रेंस में टूट की खबरों के बीच शुक्रवार को असंतुष्ट विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद पार्टी विधायक अब्दुल मजीद ने मीडिया से बात की। उन्होंने पार्टी में टूट को लेकर सवाल पूछे जाने पर अल्लाह की कसम खाते हुए जवाब दिया।
नेशनल कांफ्रेंस में टूट की खबरों के बीच शुक्रवार को असंतुष्ट विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद पार्टी विधायक अब्दुल मजीद ने मीडिया से बात की। उन्होंने पार्टी में टूट को लेकर सवाल पूछे जाने पर अल्लाह की कसम खाते हुए जवाब दिया। साथ ही पार्टी नेतृत्व पर भरोसा जताया। अब्दुल मजीद से कैबिनेट विस्तार में क्रिमिनल्स को जगह देने के उनके विरोध के बारे में भी सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो बदनाम हैं। वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के नेतृत्व ने शुक्रवार को विधायकों के एक समूह के साथ बैठक के बाद एकजुटता का प्रदर्शन किया।
क्या बोले असंतुष्ट विधायक
असंतुष्ट विधायकों में से एक, नजीर गुरेजी ने कहा कि विधायक समय-समय पर अपनी समस्याओं को लेकर नेतृत्व के पास पहुंचते हैं। गुरेजी ने कहा कि कुछ दिन पहले हम एक जगह साथ बैठे थे, और वहीं से सोशल मीडिया पर इसे इस तरह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया जैसे मानो नेकां से एक अलग गुट बन गया हो। कोई अलग गुट या पार्टी नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि कुछ मसले थे जिन्हें विधायकों ने मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के सामने रखा। गुरेजी ने कहा कि उन्होंने हमें राजनीतिक मामलों और अन्य मुद्दों को लेकर आश्वासन दिया है। कुछ मुद्दों का तुरंत समाधान किया जाएगा, और अन्य पर धीरे-धीरे काम किया जाएगा।
क्या है पूरा मामला
यह घटनाक्रम छह बार के विधायक मुबारक गुल सहित कई वरिष्ठ नेताओं के बीच 27 अक्टूबर को हुए कैबिनेट विस्तार के बाद बढ़ते असंतोष की पृष्ठभूमि में आया है। उस विस्तार में चार नए मंत्रियों को शामिल किया गया था, जिससे मंत्रिपरिषद की संख्या नौ की अधिकतम स्वीकार्य वैधानिक सीमा तक पहुंच गई। असंतोष व्यक्त करने वाले विधायकों ने शीर्ष नेतृत्व के समक्ष कई संगठनात्मक और प्रशासनिक चिंताएं उठाई थीं तथा अपनी बात रखने के लिए औपचारिक मुलाकात का समय मांगा था।
पार्टी नेतृत्व का क्या जवाब
इस बीच पार्टी नेतृत्व ने जम्मू-कश्मीर की सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर किसी भी तरह के मतभेद की अटकलों को खारिज कर दिया। नेकां अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के भीतर किसी भी तरह की टूट की अटकलों को निराधार अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुट है और कभी नहीं टूटेगी। नेकां नेतृत्व ने शुक्रवार सुबह यह बैठक मंत्रिपरिषद में शामिल न किए जाने से कथित तौर पर असंतुष्ट पार्टी विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए आयोजित की थी। बैठक के लिए पार्टी के लगभग 15 विधायक यहां गुपकार स्थित अब्दुल्ला परिवार के आवास पर पहुंचे थे।
फारूक अब्दुल्ला का जवाब
बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और सभी 15 विधायक की मौजूदगी में मीडिया से कहा कि बिना आधार यह अफवाह फैलाई जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गुटों में बंट गई है, जो पूरी तरह से गलत है। अब्दुल्ला ने कहा कि यह पार्टी एकजुट और संगठित है। और जो लोग सोचते हैं कि वे इस पार्टी को रोक सकते हैं तो यह पार्टी न तो कभी टूटी है और न ही कभी टूटेगी, इंशाल्लाह। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने असंतुष्ट विधायकों से बात की। उनकी चिंताएं वाजिब हैं और उन पर बहुत गहराई से विचार किया गया।
फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सभी की बात सुनी गई। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह, पार्टी और सरकार को मजबूत करने के लिए कुछ कदम तुरंत उठाए जाएंगे, जबकि अन्य कदम धीरे-धीरे उठाए जाएंगे। नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की लड़ाई के साथ-साथ अनुच्छेद 370 और 35ए के लिए संघर्ष जारी रहेगा। इसे इसकी तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।