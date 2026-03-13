अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं, फायरिंग वाली घटना पर क्या बोले फारूक अब्दुल्ला
फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि वे जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में रॉयल पार्क में शादी समारोह में शामिल थे। जब वे कार्यक्रम समाप्त कर घर लौट रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनके बहुत करीब से पिस्तौल से फायरिंग की कोशिश की थी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के प्रसिद्ध हजरतबल दरगाह में अलविदा जुम्मा की नमाज अदा की। यह उनकी उस घटना के बाद की पहली प्रमुख धार्मिक उपस्थिति थी, जिसमें कुछ दिन पहले जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान उन पर गोली चलाने की कोशिश की गई थी। फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है और उन्होंने अल्लाह की याद दिलाते हुए कहा कि वही था और वही रहेगा। उन्होंने अपनी जान बचने को अल्लाह की मेहरबानी बताया और लोगों से अल्लाह को याद रखने की अपील की।
घटना के बारे में बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि वे जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में रॉयल पार्क में शादी समारोह में शामिल थे। जब वे कार्यक्रम समाप्त कर घर लौट रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनके बहुत करीब से पिस्तौल से फायरिंग की कोशिश की। गोली चूक गई और सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान कमल सिंह के रूप में हुई, जिसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। अदालत ने आरोपी को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा और उसकी मेडिकल जांच के आदेश दिए।
गोली चलने वाली घटना पर क्या बोले
फारूक अब्दुल्ला ने इस हमले को देश में बढ़ती नफरत से जोड़ा और गहन जांच की मांग की। उनके बेटे और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे हत्या का प्रयास करार दिया। अलविदा जुम्मा की नमाज के बाद फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से कहा कि हमें अल्लाह को याद रखना चाहिए, क्योंकि कोई ताकत अल्लाह से बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा, 'वही था और वही रहेगा।' उन्होंने ऊर्जा संकट को युद्ध से जोड़ा और दुआ की कि युद्ध खत्म हो व इस्लाम को खत्म करने वाली ताकतों को अल्लाह समाप्त करे।
यह बयान ऐसे समय में आया जब पश्चिम एशिया में इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष तेज हो गया है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद जवाबी कार्रवाई हुई। फारूक अब्दुल्ला ने इस वैश्विक संकट पर भी टिप्पणी की, जो ऊर्जा बाजार और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। यह घटना और फारूक अब्दुल्ला की दरगाह में मौजूदगी ने जम्मू-कश्मीर की राजनीति में चर्चा बटोरी। 88 वर्षीय फारूक अब्दुल्ला ने अपनी जान बचने को अल्लाह की कृपा बताया और कहा कि उन्होंने शुरू में गोली की आवाज को पटाखे समझा था। उन्होंने लोगों से नफरत फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट रहने की अपील की।