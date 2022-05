राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद अपनी पत्नी व प्रथम महिला सविता कोविंद और बेटी स्वाति कोविंद के साथ जमैका के किंग्स्टन में किंग्स हाउस पहुंचे। जमैका के गवर्नर-जनरल पैट्रिक एलन द्वारा आयोजित राजकीय रात्रिभोज के लिए पहुंचे राष्ट्रपति।

#WATCH | Jamaica has a very special place in India. More than 175 years ago, a ship carrying about 200 Indians landed in Jamaica. Since then, Indians from all walks of life had been coming to this beautiful country: President Ram Nath Kovind in Jamaica pic.twitter.com/jYSZ0i296x