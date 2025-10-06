Nation is proud Amit Shah message to women cricket team after beating Pakistan world cup पूरे देश को आप पर नाज, पाकिस्तान को धोने वाली टीम इंडिया की अमित शाह ने ऐसे की तारीफ, India News in Hindi - Hindustan
पूरे देश को आप पर नाज, पाकिस्तान को धोने वाली टीम इंडिया की अमित शाह ने ऐसे की तारीफ

महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। भारतीय महिला टीम की जीत पर देश के गृहमंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि एक परफेक्ट स्ट्राइक।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 12:17 AM
महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। भारतीय महिला टीम की जीत पर देश के गृहमंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि एक परफेक्ट स्ट्राइक। उन्होंने आगे लिखा कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का धाकड़ प्रदर्शन। हमारी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। गृहमंत्री ने आगे लिखा कि पूरे देश को हमारी महिला टीम पर नाज है। इसके साथ ही अमित शाह ने आने वाले मैचों के लिए भी महिला क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं दी हैं।

एशिया कप में भारत की पुरुष टीम की पाकिस्तान की टीम से ‘हाथ नहीं मिलाने की नीति’ पर कायम रहते हुए भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस के दौरान पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया। मैच रैफरी द्वारा टॉस के फैसले में हुई गलती के कारण टॉस पाकिस्तान के पक्ष में चला गया जिसने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

बता दें कि भारतीय टीम ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से रविवार को यहां आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान को 88 रन से हराकर इस चिर प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ वनडे में जीत के सिलसिले को जारी रखा। भारतीय महिलाओं ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत हासिल की और वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ 12वें मुकाबले में जीत दर्ज कर शत प्रतिशत रिकॉर्ड कायम रखा। विश्व कप में यह पाकिस्तान के खिलाफ उसकी पांचवीं जीत है। भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका को हराया था जबकि पाकिस्तान की यह दूसरी हार है।

भारतीय टीम हरलीन देओल की 65 गेंद में संयम से खेली गई 46 रन की पारी और अंत में रिचा घोष के 20 गेंद में तेजी से बनाए गए नाबाद 35 रन से धीमी पिच पर संघर्ष करते हुए पारी की अंतिम गेंद पर 247 रन के सम्मानजनक स्कोर पर सिमट गई। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम शीर्ष क्रम के चरमराने के उबर नहीं सकी और सलामी बल्लेबाज सिदरा अमीन की 81 रन की जुझारू पारी के बावजूद 43 ओवर में 159 रन पर ढेर हो गई।

