पूरे देश को आप पर नाज, पाकिस्तान को धोने वाली टीम इंडिया की अमित शाह ने ऐसे की तारीफ

महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। भारतीय महिला टीम की जीत पर देश के गृहमंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि एक परफेक्ट स्ट्राइक।

महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। भारतीय महिला टीम की जीत पर देश के गृहमंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि एक परफेक्ट स्ट्राइक। उन्होंने आगे लिखा कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का धाकड़ प्रदर्शन। हमारी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। गृहमंत्री ने आगे लिखा कि पूरे देश को हमारी महिला टीम पर नाज है। इसके साथ ही अमित शाह ने आने वाले मैचों के लिए भी महिला क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं दी हैं।



एशिया कप में भारत की पुरुष टीम की पाकिस्तान की टीम से ‘हाथ नहीं मिलाने की नीति’ पर कायम रहते हुए भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस के दौरान पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया। मैच रैफरी द्वारा टॉस के फैसले में हुई गलती के कारण टॉस पाकिस्तान के पक्ष में चला गया जिसने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

बता दें कि भारतीय टीम ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से रविवार को यहां आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान को 88 रन से हराकर इस चिर प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ वनडे में जीत के सिलसिले को जारी रखा। भारतीय महिलाओं ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत हासिल की और वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ 12वें मुकाबले में जीत दर्ज कर शत प्रतिशत रिकॉर्ड कायम रखा। विश्व कप में यह पाकिस्तान के खिलाफ उसकी पांचवीं जीत है। भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका को हराया था जबकि पाकिस्तान की यह दूसरी हार है।