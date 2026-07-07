TCS धर्मांतरण कांड: निदा खान को मिली जमानत, पीड़िता से संबंध बनाने वाले दानिश शेख का क्या हुआ?
महाराष्ट्र के नासिक TCS यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी निदा खान को जमानत दे दी है, जबकि सह-आरोपी दानिश शेख की जमानत याचिका गंभीर आरोपों के चलते खारिज कर दी गई।
महाराष्ट्र के नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के सनसनीखेज मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस केस की मुख्य आरोपी और टीसीएस कर्मचारी निदा खान को गिरफ्तारी के दो महीने बाद कोर्ट ने जमानत दे दी है। वहीं, इस मामले के एक अन्य सह-आरोपी दानिश शेख को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने दानिश पर लगे आरोपों को 'बेहद गंभीर' मानते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
निदा को क्यों मिली जमानत और दानिश को क्यों लगा झटका?
एडिशनल सेशंस जज (नासिक रोड कोर्ट) के.जी. जोशी ने दानिश शेख की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसके खिलाफ लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़, आरोपी के भागने, गवाहों को डराने-धमकाने और उन्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
वहीं, निदा खान की ओर से पेश हुए वकील राहुल कासलीवाल ने मुख्य रूप से उनके गर्भवती होने का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी। हालांकि, निदा को दी गई जमानत पर अदालत का विस्तृत आदेश अभी सामने नहीं आया है। इस मामले के तीसरे आरोपी तौसीफ अख्तर को भी सोमवार को कोर्ट से जमानत मिल गई है।
क्या हैं आरोपियों पर गंभीर आरोप?
पीड़िता के वकील और सरकारी वकील ने निदा और दानिश की जमानत का कड़ा विरोध किया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मामले की जांच के दौरान यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण से जुड़े पर्याप्त सबूत मिले हैं। पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार आरोपियों पर निम्नलिखित गंभीर आरोप हैं-
- आरोपी दानिश शेख ने धर्मांतरण के इरादे से पीड़िता को इस्लामिक किताब और बुर्का दिया था। आरोपियों ने डरा-धमकाकर पीड़िता का नाम बदलने की साजिश भी रची और दानिश ने इसके लिए उसके दस्तावेज भी ले लिए थे।
- दानिश ने शादी का झूठा वादा करके पीड़िता का भरोसा जीता और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
- दानिश, तौसीफ और निदा खान ने हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करके शिकायतकर्ता की धार्मिक भावनाओं को आहत किया।
- एफआईआर में यह भी आरोप है कि दानिश और तौसीफ की योजना पीड़िता को मलेशिया में 'इमरान' नाम के किसी शख्स के पास भेजने की थी।
- पीड़िता दलित समुदाय से है, इसलिए आरोपियों पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उसका अपमान करने का भी आरोप है। वहीं, तौसीफ पर टीसीएस ऑफिस की लॉबी और पैंट्री में पीड़िता को गलत तरीके से छूने का आरोप है।
25 दिन तक फरार रहने के बाद पकड़ी गई थी निदा
टीसीएस की जूनियर महिला कर्मचारियों की शिकायत के बाद जब यह मामला उजागर हुआ, तो निदा खान फरार हो गई थी। करीब 25 दिनों तक छिपने के बाद, 7 मई को उसे छत्रपति संभाजीनगर के नारेगांव इलाके में एक किराए के फ्लैट से पुलिस की अलग-अलग एजेंसियों के जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया था।
किन धाराओं में दर्ज है केस?
यह मामला देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध बनाना), 65 (यौन उत्पीड़न) और 299 (धार्मिक भावनाओं को आहत करना) के तहत केस दर्ज किया है। पीड़िता के दलित होने के कारण मामले में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं।
SIT कर रही है 9 मामलों की जांच
नासिक पुलिस की एक विशेष जांच दल (SIT) टीसीएस यूनिट में महिला कर्मचारियों के यौन शोषण, जबरन धर्मांतरण के प्रयास, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न से जुड़े कुल 9 मामलों की जांच कर रही है।
इन मामलों के सामने आने के बाद टीसीएस ने साफ किया था कि उनकी कंपनी में किसी भी तरह के उत्पीड़न और दबाव के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति है। कंपनी ने नासिक ऑफिस में यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे इन कर्मचारियों को पहले ही सस्पेंड कर दिया था।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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