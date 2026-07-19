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नासिक: EX गर्लफ्रेंड से नाराज युवक ने गला रेतकर की हत्या, मर्डर के वक्त कॉल पर था मंगेतर

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
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महाराष्ट्र के नासिक में एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, वह इस बात से नाराज था कि उसकी प्रेमिका किसी और से शादी कर रही है। हत्या करने के बाद आरोपी खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

नासिक: EX गर्लफ्रेंड से नाराज युवक ने गला रेतकर की हत्या, मर्डर के वक्त कॉल पर था मंगेतर

महाराष्ट्र के नासिक से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका की सगाई से नाराज होकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के समय लड़की का मंगेतर फोन पर था। इस पर हत्यारे ने उससे कहा कि 'वैशू इज फिनिश्ड'। इसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा और आरोपी की तलाश शुरू हुई। लेकिन घटनास्थल से दो किलोमीटर की दूरी पर आरोपी का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला।

पुलिस ने बताया कि यह पूरा घटनाक्रम शुक्रवार रात को हुआ। आरोपी साहिल ने आखिरी बार मिलने के नाम पर मृतका को बुलाया। इस पर सब खत्म करने के लिए लड़की उसके पास पहुंची। लेकिन इससे पहले उसने अपने मंगेतर को कॉल करके इस बात की जानकारी दी कि साहिल यहां आ रहा है। इसलिए वह भी आ जाए। मंगेतर भी अपना काम छोड़कर उससे मिलने के लिए निकल पड़ा।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, वनसंपदा गार्डन इलाके में आरोपी और मृतका मिले। इस दौरान दोनों के बीच में करीब 30 मिनट तक बहस हुई। इस पूरे समय में मंगेतर लगातार कॉल पर बना रहा। लास्ट में गुस्से में आकर साहिल ने धारदार चाकू से एक के बाद एक कई बार लड़की के ऊपर हमला किया और उसका गला काट दिया। इससे वह वहीं पर गिर गई और उसकी मौत हो गई।

इसके बाद घटनास्थल से भागने से पहले आरोपी ने कॉल पर मौजूद मंगेतर को लड़के के मरने की जानकारी दी। उसने कहा, "वैशू इज फिनिश्चड' इतना कहने के बाद वह घटनास्थल से भाग गया। पुलिस को मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां पर पहुंची। इसके बाद आरोपी की तलाश शुरू हुई, लेकिन दो किलोमीटर की दूरी पर वह भी फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस के मुताबिक, लड़की को साहिल के गुस्से के बारे में जानकारी थी। इसलिए उसने नहीं बताया था कि वह शादी करने वाली है। अब पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर साहिल को इस बात की जानकारी किसने दी थी।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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