नासिक: EX गर्लफ्रेंड से नाराज युवक ने गला रेतकर की हत्या, मर्डर के वक्त कॉल पर था मंगेतर

महाराष्ट्र के नासिक में एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, वह इस बात से नाराज था कि उसकी प्रेमिका किसी और से शादी कर रही है। हत्या करने के बाद आरोपी खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

महाराष्ट्र के नासिक से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका की सगाई से नाराज होकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के समय लड़की का मंगेतर फोन पर था। इस पर हत्यारे ने उससे कहा कि 'वैशू इज फिनिश्ड'। इसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा और आरोपी की तलाश शुरू हुई। लेकिन घटनास्थल से दो किलोमीटर की दूरी पर आरोपी का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला।

पुलिस ने बताया कि यह पूरा घटनाक्रम शुक्रवार रात को हुआ। आरोपी साहिल ने आखिरी बार मिलने के नाम पर मृतका को बुलाया। इस पर सब खत्म करने के लिए लड़की उसके पास पहुंची। लेकिन इससे पहले उसने अपने मंगेतर को कॉल करके इस बात की जानकारी दी कि साहिल यहां आ रहा है। इसलिए वह भी आ जाए। मंगेतर भी अपना काम छोड़कर उससे मिलने के लिए निकल पड़ा।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, वनसंपदा गार्डन इलाके में आरोपी और मृतका मिले। इस दौरान दोनों के बीच में करीब 30 मिनट तक बहस हुई। इस पूरे समय में मंगेतर लगातार कॉल पर बना रहा। लास्ट में गुस्से में आकर साहिल ने धारदार चाकू से एक के बाद एक कई बार लड़की के ऊपर हमला किया और उसका गला काट दिया। इससे वह वहीं पर गिर गई और उसकी मौत हो गई।