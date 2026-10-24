नसीरुद्दीन शाह ने BJP को कहे अपशब्द, बताया झूठी पार्टी, छात्रों को धमकाने का आरोप
बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने भाजपा को अपशब्द कहते हुए झूठी पार्टी करार दिया है। उन्होंने सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि बंगाल में भाजपा छात्रों को धमकाने का काम कर रही है।
बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा है। इस बार उनका निशाना पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार के ऊपर था। उन्होंने एक वीडियो जारी कर सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में चल रहे घटनाक्रम का जिक्र किया। वरिष्ठ अभिनेता ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार उन लोगों और छात्रों के ऊपर ऐक्शन ले रही है, जो उनकी नीतियों से सहमत नहीं है।
सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में वरिष्ठ अभिनेता बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने शुरुआत में भी भाजपा को अपशब्द कहते हुए झूठी पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा, "भाजपा, #@$ झूठी पार्टी बंगाल में अपनी मैन्युपुलेटिव जीत के साथ अब उन सभी से बदला लेने के लिए निकल चुकी है, जो उनसे और उनकी नीतियों के समर्थक नहीं है। इसके नए पीड़ित बने हैं सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन के छात्र। इन लोगों की मांगों के बाद उन्हें धमकी दी जा रही है और अब हॉस्टल भी खाली करने के लिए कहा गया है।"
वरिष्ठ अभिनेता ने आरोप लगाया कि भाजपा भारत के भविष्य के फिल्ममेकरों को डराने का काम कर रही है। उन्होंने अपील की कि भाजपा की इस नीति के खिलाफ सभी को खड़ा होना चाहिए।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के छात्रों से जुड़ा हुआ है। 27 सितंबर को हुई एक झड़प के बाद छात्रों का एक समूह कैंपस में हुई हिंसा और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर धरने पर बैठा हुआ है। छात्रों की सबसे बड़ी मांग हिंसा को लेकर उचित कार्रवाई और कुलपति संतोष अजमेरा के इस्तीफा का है। हालांकि, लगातार चलते इस प्रदर्शन के बीच संस्थान ने 13 नवंबर तक सभी क्लास को बंद करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा छात्रों को भी 24 घंटे के भीतर हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया है।
इस मामले में प्रशासन का आरोप है कि कुछ पूर्व छात्र कोर्स पूरा होने के बाद भी लगातार संस्थान के हॉस्टल में रह रहे हैं। यह नए छात्रों को क्लास में आने से रोकते हैं। दोनों पक्षों की इस कहासुनी के बीच छात्रों ने प्रशासन द्वारा जरी किए गए हॉस्टल खाली करने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है।
मोदी सरकार के कटु आलोचक हैं नसीरुद्दीन शाह
बॉलीवुड अभिनेता मोदी सरकार के कटु आलोचक रहे हैं। वह हाल ही में मुंबई में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में भी नजर आए थे। नीट पेपर लीक से लेकर कई मुद्दों पर भी वह मोदी सरकार के खिलाफ मुखरता से अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें