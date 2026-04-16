Loksabha LIVE: 850 सीटें और 33% का सपना, क्या लागू होगा महिला आरक्षण का फॉर्मूला; आज पेश होगा बिल

Lok Sabha LIVE: परिसीमन का विरोध करेगा INDIA
Lok Sabha LIVE: नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के मुद्दे पर संसद की विशेष बैठक में सत्तापक्ष और विपक्ष में टकराव तय है। INDIA गठबंधन ने महिला आरक्षण को फौरन लागू करने का समर्थन करते हुए परिसीमन विधेयक का विरोध करने का निर्णय लिया है। विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार परिसीमन के नाम पर चालें चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में बुधवार को उनके सरकारी आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित 19 पार्टियों के नेता शामिल हुए।