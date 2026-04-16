Loksabha LIVE: 850 सीटें और 33% का सपना, क्या लागू होगा महिला आरक्षण का फॉर्मूला; आज पेश होगा बिल

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लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए गुरुवार को एक विधेयक संसद में पेश किया जाएगा, जिसमें संसद के निचले सदन में सदस्यों की मौजूदा संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, सरकार परिसीमन आयोग के गठन के लिए भी एक विधेयक तथा इनसे संबंधित केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक), 2026 लाने की तैयारी में है।

संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में मौजूद सदस्यों की संख्या के दो तिहाई के समर्थन की जरूरत होती है। अब NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास लोकसभा में यह आंकड़ा फिलहाल नहीं है। ऐसे में सत्तारूढ़ गठबंधन को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के लिए विपक्ष की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक गुरुवार को संसद में पेश होने जा रहे हैं। इसके साथ ही संभावनाएं जताई जा रही है कि 16 से 18 अप्रैल का यह सत्र हंगामेदार साबित हो सकता है। दरअसल, विपक्षी दल लाए जा रहे विधेयक का विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि वह महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन इससे जुड़े परिसीमन का विरोध करते हैं।

16 Apr 2026, 05:27:34 AM IST

Lok Sabha LIVE: परिसीमन का विरोध करेगा INDIA

Lok Sabha LIVE: नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के मुद्दे पर संसद की विशेष बैठक में सत्तापक्ष और विपक्ष में टकराव तय है। INDIA गठबंधन ने महिला आरक्षण को फौरन लागू करने का समर्थन करते हुए परिसीमन विधेयक का विरोध करने का निर्णय लिया है। विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार परिसीमन के नाम पर चालें चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में बुधवार को उनके सरकारी आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित 19 पार्टियों के नेता शामिल हुए।