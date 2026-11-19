‘नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ता, कांग्रेस नेताओं ने ही जांच रुकवाई’, वीरप्पा मोइली का दावा
वीरप्पा मोइली ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच रोकने का फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नहीं था। उन्होंने दाला किया कि कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने जांच रुकवा दी थी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेताओं ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही जांच को रुकवा दिया था। उनका मानना है कि उनकी पार्टी आज भी इस बात का खामियाजा भुगत रही है। मोइली ने मंगलवार को बेंगलुरु में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा के विमोचन कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। आपको बता दें कि मोइली 2009-11 में केंद्रीय कानून मंत्री थे।
वीरप्पा मोइली ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की जांच पर कहा कि उस समय गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह जेल जाने वाले पहले ताकतवर नेता थे। मोइली ने कहा कि अदालत ने अमित शाह को गुजरात से तड़ीपार कर दिया था और उनका मुकदमा दूसरे राज्य में चलाना पड़ा था। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह के बाद नरेंद्र मोदी की बारी थी और उन्हें भी जेल जाना पड़ता और तड़ीपार होना पड़ता, लेकिन कांग्रेस के भीतर के ही कुछ लोगों ने जांच रोक दी।
मनमोहन सिंह ने नहीं रकवाई जांच
वीरप्पा मोइली ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच रोकने का फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नहीं था। उन्होंने दाला किया कि कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने जांच रुकवा दी थी। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम लेने से परहेज किया।
कांग्रेस में बदलाव चाहती थीं सोनिया
वीरप्पा मोइली ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते हुए पार्टी में प्रस्तावित सुधारों को लागू कर दिया गया होता तो नरेंद्र मोदी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी पार्टी में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहती थीं और भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि सोनिया गांधी समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार थीं, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने अपनी पुरानी व्यवस्था छोड़ने से इनकार करते हुए इसका विरोध किया।
कांग्रेस को भी दी नसीहत
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरप्पा मोइली ने अपनी ही पार्टी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस को महत्वपूर्ण फैसले लेने और उन्हें मजबूती से लागू करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि संदेह में रहने का मतलब अपने विरोधी को खुद को खत्म करने का मौका देना है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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