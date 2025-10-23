Hindustan Hindi News
कन्फर्म हो गया, PM नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे मलयेशिया; ट्रंप से मुलाकात की थीं अटकलें

संक्षेप: पीएम नरेंद्र मोदी ने ASEAN समिट में ना जाने का फैसला लिया है। वह वर्चुअली आयोजन को संबोधित करेंगे। पहले अटकलें थीं कि वह आयोजन में जाएंगे और इस कार्यक्रम के इतर डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन मलयेशिया के पीएम ने ही जानकारी दे दी है कि पीएम मोदी आयोजन में नहीं जाएंगे।

Thu, 23 Oct 2025 12:10 PMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पीएम नरेंद्र मोदी आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए मलयेशिया नहीं जा रहे हैं। खुद मलयेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इस संबंध में ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने गुरुवार सुबह ही पोस्ट करके लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी आसियान समिट को वर्चुअली संबोधित करेंगे। उन्होंने लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के एक सहयोगी से बात हुई है, जिसमें मलयेशिया औऱ भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने की बात हुई है। अनवर इब्राहिम ने ट्वीट किया कि मेरी पीएम मोदी के एक करीबी सहयोगी से बात हुई है। इस दौरान हमने तय किया कि भारत और मलयेशिया कारोबार एवं निवेश के मामले में एक मजबूत सहयोगी बने रहेंगे।

इसके अलावा तकनीक, शिक्षा, सुरक्षा के मसले पर भी हम सहयोग करेंगे। अनवर ने कहा कि भारत में दीपावली उत्सव चल रहा है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली ही ASEAN समिट के आयोजन को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र की शांति और समृद्धि के लिए भारत के साथ मिलकर खड़े हैं। दरअसल पहले अटकलें थीं कि इस आयोजन में पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे और वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। ट्रेड टैरिफ के बीच ऐसी मुलाकात की काफी चर्चाएं हो रही थीं, लेकिन अब पीएम मोदी के वर्चुअल संबोधन की खबर आने से तमाम खबरों पर विराम लग गया है।

