Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsnarendra modi was under donald trump vashikaran mantra claims paramhans acharya
डोनाल्ड ट्रंप ने करा लिया था PM मोदी का वशीकरण, अब हमने करा लिया मुक्त: परमहंस आचार्य

डोनाल्ड ट्रंप ने करा लिया था PM मोदी का वशीकरण, अब हमने करा लिया मुक्त: परमहंस आचार्य

संक्षेप:

परमहंस आचार्य ने बड़ा रोचक दावा किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। आचार्य ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी पर तंत्र-मंत्र कराए थे और उसके असर के चलते ही वह वशीकरण का शिकार हो गए थे। इसी वशीकरण के चलते यूजीसी ने ऐसा नियम बनाया था, लेकिन अब हमने वैदिक मंत्रों से उन्हें मुक्त करा लिया है।

Jan 30, 2026 01:30 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

देश में यूजीसी रूल्स को लेकर बड़ा विवाद था और इस मामले पर गुरुवार को उस वक्त विराम लग गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। इसके साथ ही अदालत ने नियमों को नए सिरे से तैयार करने और उसके लिए एक कमेटी के गठन का आदेश सरकार एवं यूजीसी को दिया है। इस बीच इसे लेकर अयोध्या के परमहंस आचार्य ने बड़ा रोचक दावा किया है, जो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। आचार्य ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी पर तंत्र-मंत्र कराए थे और उसके असर के चलते ही वह वशीकरण का शिकार हो गए थे। इसी वशीकरण के चलते यूजीसी ने ऐसा नियम बनाया था, लेकिन अब हमने वैदिक मंत्रों से उन्हें मुक्त करा लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मीडिया से बात करते हुए परमहंस आचार्य ने कहा, 'हमें लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि उनके बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए जरूर दुनिया ने तंत्र-मंत्र कराकर वशीकरण किया है। इसके बाद जब मैंने ध्यान लगाया तो पता लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने तंत्र-मंत्र कराकर वशीकरण किया था। अब हमने यहां वैदिक मंत्रों का पाठ किया है और अब मोदी जी पर किसी भी तंत्र-मंत्र या वशीकरण का असर नहीं पड़ेगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा कोई कानून ना बनाएं, जिससे देश का विकास रुक जाए। उनसे देश को बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं।'

उन्होंने कहा कि फिर से ऐसा कुछ ना हो, इसकी मैं आशा करता हूं। हम लोग अयोध्या से उनकी कुशलता के लिए पूजा पाठ आदि करते रहेंगे। बता दें कि यूजीसी रूल्स को लेकर परमहंस आचार्य भी बेहद आक्रामक थे और सरकार पर हमले कर रहे थे। उन्होंने इन नियमों का विरोध करते हुए कहा था कि या तो इन्हें वापस लिया जाए या फिर उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए।

UGC रूल्स पर भड़के थे आचार्य परमहंस, मांगी थी इच्छामृत्यु

आचार्य का कहना था कि इससे देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। हिंदू इससे बंटेगा भी और कटेगा भी। ऐसे नियम के चलते भाजपा पूरे देश से समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि भाजपा हमारे सामने ही देश से खत्म हो जाए। इसलिए ऐसा देखने से पहले ही मैं मर जाना चाहता हूं और पीएम मोदी से मैं इच्छामृत्यु की मांग करता हूं। यूजीसी के इस नए नियम से पूरा देश जलेगा और लोग आपस में लड़ेंगे। उनका कहना था कि हमारी बहन-बेटियों का बलात्कार होगा। परमहंस आचार्य ने कहा कि यदि यह नियम पहले आया होता तो बिहार में भी आप 1000 फीसदी चुनाव हार गए होते। यदि आप इस नियम को वापस नहीं लेंगे तो मैं मर जाऊंगा।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
Narendra Modi Pm Narendra Modi UGC अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , Ajit Pawar Death LIVE Updates , अजित पवार प्लेन क्रैश और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।