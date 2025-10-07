सरकार के प्रमुख के रूप में नरेंद्र मोदी का 25वां साल, 2001 में आज ही बने थे गुजरात के CM; ऐसे किया याद

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने कई परिवर्तनकारी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि 'हम, भारत के लोगों' ने एकजुट होकर नारी शक्ति, युवा शक्ति और मेहनती अन्नदाताओं को सशक्त किया है।

नरेंद्र मोदी ने आज ही साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ली थी। मंगलवार को एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने अपनी पहली शपथ लेने की याद ताजा की।पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों के निरंतर आशीर्वाद के साथ वह सरकार के प्रमुख के रूप में अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने भारत के लोगों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा, 'इन सभी वर्षों में निरंतर प्रयास रहा है कि मैं अपने देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाऊं। इस महान राष्ट्र की प्रगति में योगदान दूं, जिसने हम सभी का पालन-पोषण किया है।'

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने कई परिवर्तनकारी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि 'हम, भारत के लोगों' ने एकजुट होकर नारी शक्ति, युवा शक्ति और मेहनती अन्नदाताओं को सशक्त किया है। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी के चंगुल से बाहर निकाला गया है। भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में उज्ज्वल स्थान के रूप में देखा जा रहा है। देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक मौजूद है। उन्होंने कहा, 'किसानों ने नवाचार को अपनाया है, जिससे भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। व्यापक सुधार किए गए हैं और 'गर्व से कहो, यह स्वदेशी है' के नारे में आत्मनिर्भर भारत की भावना झलकती है।'