narendra modi should pm till 2047 says mukesh ambani मेरी इच्छा है 2047 तक नेतृत्व करें PM मोदी, आज तक ऐसा नेता नहीं देखा: मुकेश अंबानी
Hindi NewsIndia Newsnarendra modi should pm till 2047 says mukesh ambani

मेरी इच्छा है 2047 तक नेतृत्व करें PM मोदी, आज तक ऐसा नेता नहीं देखा: मुकेश अंबानी

मुकेश अंबानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज 75वां जन्मदिन है। मैं देश के कारोबारी समुदाय, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अंबानी परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। मेरी इच्छा है कि वह 2047 तक देश के प्रधानमंत्री रहें, जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 03:34 PM
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इच्छा जाहिर की है कि पीएम नरेंद्र मोदी 2047 तक देश का नेतृत्व करते रहें। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए यह बात कही। मुकेश अंबानी ने कहा कि आज हम भारतवासियों के लिए लिए पर्व का दिन है। हमारे सम्मानित और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज 75वां जन्मदिन है। मैं देश के कारोबारी समुदाय, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अंबानी परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। मेरी इच्छा है कि वह 2047 तक देश के प्रधानमंत्री रहें, जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे।

मुकेश अंबानी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पहले गुजरात को औद्योगिक राजधानी बनाया और अब वह पूरे भारत का कायापलट कर रहे हैं। यह संयोग नहीं है कि पीएम नरेंद्र मोदी का अमृत महोत्सव भी तब आया है, जब देश की आजादी का अमृत काल चल रहा है। जीवेत शरद: शतम्। उन्होंने कहा, 'ईश्वर ने खुद पीएम नरेंद्र मोदी को अवतार पुरुष के तौर पर भेजा है ताकि वे हमारे देश का नेतृत्व करें। मैंने आज तक ऐसा नेता नहीं देखा है, जो इस तरह बिना थके और बिना रुके काम करता हो। मैं देश भर के लोगों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।'

पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। वहीं भाजपा की ओर से भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं। पीएम मोदी को तमाम राजनेताओं के अलावा शाहरुख खान, आमिर खान, कंगना रनौत समेत तमाम सितारों ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी से मंगलवार की रात को बात की थी और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थीं। बता दें कि नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक जीवन की 4 दशकों की यात्रा से जुड़े अनुभव भी भाजपा के कई नेताओं ने साझा किए हैं। इन नेताओं में नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, स्मृति इरानी जैसे नेता अहम हैं।