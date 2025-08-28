Narendra Modi or Rahul Gandhi who is the best face as the next PM Know the latest survey नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, अगले पीएम के तौर पर सबसे बेहतर चेहरा कौन? जानिए ताजा सर्वे, India News in Hindi - Hindustan
मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी की संगठनात्मक ताकत अभी भी उन्हें भारत की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा बनाए हुए है। उनकी गठबंधन प्रबंधन की क्षमता और त्वरित सुधार की रणनीति ने 2024 के झटके को पीछे छोड़ने में मदद की है।

Thu, 28 Aug 2025
नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, अगले पीएम के तौर पर सबसे बेहतर चेहरा कौन? जानिए ताजा सर्वे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के 14 महीने पूरे कर चुकी है। यह कार्यकाल काफी उथल-पुथल भरा रहा जिसमें पहलगाम आतंकी हमला देखने को मिला और फिर उसके बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई भी पूरी दुनिया ने देखी। वहीं अब ट्रंप के टैरिफ के चलते अमेरिका के साथ भारत सरकार के रिश्ते खराब दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर जनता मौजूदा नेतृत्व को लेकर कितनी खुश है या फिर कोई और विकल्प तलाश रही है।

इंडिया टुडे के हालिया 'मूड ऑफ द नेशन' सर्वे ने भारत की सियासी तस्वीर को फिर से सामने ला दिया है। इस सर्वे में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की लोकप्रियता का आकलन किया गया, जिसमें कुछ रोचक और महत्वपूर्ण नतीजे सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी देश के सबसे पसंदीदा नेता बने हुए हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकप्रियता में भी इजाफा हुआ है।

मोदी अभी भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता

सर्वे में भाग लेने वाले 52% लोगों ने नरेंद्र मोदी को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे उपयुक्त बताया। यह आंकड़ा दर्शाता है कि मोदी अभी भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन की बात करें तो सर्वे में 34 फीसदी लोगों ने इसे बहुत अच्छा बताया है। वहीं 13 फीसदी लोगों ने खराब और 14 फीसदी लोगों ने बहुत खराब बताया है।

राहुल गांधी 25 फीसदी लोगों की पसंद

सर्वे में कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 25 फीसदी लोगों ने अगले पीएम के तौर पर सबसे बेहतर चेहरा माना। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के प्रदर्शन की बात करें तो सर्वे में शामिल 28 फीसदी लोगों ने इसे बहुत अच्छा माना है, 22 फीसदी लोगों ने अच्छा और 16 फीसदी लोगों ने औसत कहा है। हालांकि 15 फीसदी लोगों ने उनके प्रदर्शन को खराब और 12 फीसदी लोगों ने बहुत खराब बताया है।

