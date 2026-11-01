नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा सकते, हम नहीं जाने देंगे...; रामलीला मैदान से राहुल गांधी की चेतावनी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल गलत और चोरी का चुनाव था।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अब कहीं नहीं जा सकते, हम उन्हें जाने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि देश की आत्मा, लोकतंत्र और संविधान पर हमला हुआ है और वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने रैली में सरकार, निर्वाचन आयोग और कुछ बड़े उद्योगपतियों पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने दावा किया कि 2024 का चुनाव गलत और चोरी का चुनाव था। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया जाएगा और उसके बाद वे मोदी और अमित शाह के खिलाफ खड़े होंगे। राहुल गांधी ने साफ कहा कि यह देश नफरत का नहीं, मोहब्बत का देश होना चाहिए।

ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला राहुल गांधी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर कहा कि उन्हें अपने पद से हटाया जाएगा और वे जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण चोरी नहीं है कि कोई दुकान से छोटी चीज चुरा ले और उसे जेल हो जाए। उन्होंने कहा कि यह सामान्य चोरी नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हर नागरिक की आवाज की चोरी है। उन्होंने कहा कि कानूनी भाषा में इसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' केस कहा जाता है। राहुल गांधी ने इसे देशद्रोह बताया। उन्होंने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे और अमित शाह गृह मंत्री नहीं बन सकते थे। उन्होंने कहा कि देश को सही पटरी पर लाने का पहला कदम ज्ञानेश कुमार को पद से हटाना है।

अमीर और गरीब के बीच फर्क पर सवाल राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में अंबानी और अडानी का पैसा दो मिनट में माफ हो जाता है, लेकिन गरीब का बेटा अगर कोई छोटा कर्ज लेता है तो उसे जूते मारकर जेल में डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने अपना सपना बताया कि वे शिव की बारात जैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे देश में किसान का बेटा मेहनत करे तो उसे उसकी मेहनत का पूरा फल मिले। अगर कोई छात्र 18 घंटे मेहनत करे तो उसे भी उसका फल जरूर मिले। उन्होंने कहा कि वे दो-तीन लोगों का देश नहीं चाहते।

अडानी पर आरोप राहुल गांधी ने कहा कि अडानी जी जो चाहें वह काम कर रहे हैं और जो सिस्टम चाहें वह ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर एयरपोर्ट छीन लिया जा रहा है, रेलवे छीन लिया जा रहा है, बिजली का सिस्टम उड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन, हथियार और सारा का सारा देश अडानी का हो रहा है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि वे ऐसा देश नहीं चाहते और ऐसा होने नहीं देंगे।

मोदी-शाह को चेतावनी इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा सकते, हम उन्हें जाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार के बाद वे मोदी और शाह के खिलाफ खड़े होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यह देश नफरत का देश नहीं है। उन्होंने कहा कि वे मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार से नफरत नहीं करते। लेकिन इन तीनों ने देश की आत्मा, लोकतंत्र और संविधान पर हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके लिए धर्म से ज्यादा जरूरी चीज नागरिक की आवाज है। उन्होंने कहा कि वे संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे।