'विदेशी मदद से PM बने मोदी', राहुल गांधी ने खुली बहस के लिए ललकारा; बढ़ेगा सियासी पारा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी विदेशी मदद की वजह से प्रधानमंत्री बने हैं।

देश की सियासत में विदेशी एंगल आ ही गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी विदेशी मदद की वजह से प्रधानमंत्री बने हैं और आज भी विदेशी सपोर्ट के सहारे ही अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। राहुल गांधी ने यह हमला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए किया है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद देश की सियासी पारा एक बार फिर बढ़ेगा।

राहुल गांधी ने पोस्ट में क्या लिखा? राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम विदेशियों के कंट्रोल और सपोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कहा कि विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी प्रधानमंत्री को पूरा सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस नेता ने सीधे मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि मिस्टर मोदी, इस देश से झूठ बोलना बंद करें।

इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती भी दे दी। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर मोदी से किसी भी स्टेज पर और किसी भी समय बहस करने को तैयार हैं। राहुल ने लिखा कि मैं आपको इस बारे में खुली बहस के लिए चैलेंज करता हूं। किसी भी स्टेज पर, किसी भी समय। अगर आपमें हिम्मत है तो आइए। आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मेरे बारे में जो कुछ भी जानते हैं, उससे आप डरे हुए हैं।

पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा था दरअसल, राहुल गांधी की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के 'एकता दिवस' भाषण के जवाब में आई है। 'एकता दिवस' के मौके पर दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर देश के विकास में रुकावट डालने का आरोप लगाया था। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को 'अवरोध पक्ष' कहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि जब देश बाहरी चुनौतियों का समाधान ढूंढ रहा था, तब देश के अंदर भी कुछ ताकतें झूठ और अफवाहें फैलाकर अस्थिरता पैदा कर रही थीं। लेकिन देश के लोग देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और देश को मजबूत बनाए रखा।