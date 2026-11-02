'विदेशी मदद से PM बने मोदी', राहुल गांधी ने खुली बहस के लिए ललकारा; बढ़ेगा सियासी पारा
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी विदेशी मदद की वजह से प्रधानमंत्री बने हैं।
देश की सियासत में विदेशी एंगल आ ही गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी विदेशी मदद की वजह से प्रधानमंत्री बने हैं और आज भी विदेशी सपोर्ट के सहारे ही अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। राहुल गांधी ने यह हमला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए किया है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद देश की सियासी पारा एक बार फिर बढ़ेगा।
राहुल गांधी ने पोस्ट में क्या लिखा?
राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम विदेशियों के कंट्रोल और सपोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कहा कि विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी प्रधानमंत्री को पूरा सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस नेता ने सीधे मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि मिस्टर मोदी, इस देश से झूठ बोलना बंद करें।
इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती भी दे दी। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर मोदी से किसी भी स्टेज पर और किसी भी समय बहस करने को तैयार हैं। राहुल ने लिखा कि मैं आपको इस बारे में खुली बहस के लिए चैलेंज करता हूं। किसी भी स्टेज पर, किसी भी समय। अगर आपमें हिम्मत है तो आइए। आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मेरे बारे में जो कुछ भी जानते हैं, उससे आप डरे हुए हैं।
पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा था
दरअसल, राहुल गांधी की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के 'एकता दिवस' भाषण के जवाब में आई है। 'एकता दिवस' के मौके पर दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर देश के विकास में रुकावट डालने का आरोप लगाया था। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को 'अवरोध पक्ष' कहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि जब देश बाहरी चुनौतियों का समाधान ढूंढ रहा था, तब देश के अंदर भी कुछ ताकतें झूठ और अफवाहें फैलाकर अस्थिरता पैदा कर रही थीं। लेकिन देश के लोग देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और देश को मजबूत बनाए रखा।
उन्होंने आगे कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय देश में विपक्ष, विरोध पक्ष की जगह अवरोध पक्ष बन गया है। अपनी हताशा में ये लोग देश के विकास के रास्ते में रुकावट बनकर खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि देश को बांटने की साजिश में लगी ताकतों के खिलाफ सतर्क रहना जरूरी है। मोदी ने यह भी कहा था कि सोशल मीडिया का हथियार बनाया जा रहा है। अफवाहें फैलाई जा रही हैं और भारत की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि कुछ ताकतें जानबूझकर देश के अंदर अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि देश के लोग एकजुट होकर खड़े हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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