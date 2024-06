LIVE UPDATES रिफ्रेश

Modi Sarkar 3.0 Live: मोदी के मंत्रिमंडल में होगी NCP, RLD की भी एंट्री, 15 जून को संसद का सत्र

Modi Sarkar 3.0 Live: नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। वहीं नरेंद्र मोदी ने अपने सहयोगियों का समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंप दिया है। अब 9 जून को शपथ ग्रहण होगा।

Prime Minister Narendra Modi greets the BJP and NDA leaders during the NDA parliamentary party meeting at Samvidhan Sadan, in New Delhi, on Friday. (HT Photo)

Published By: Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Sat, 8 Jun 2024 7:23 AM Modi Sarkar 3.0 Live: नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को एनडीए गठबंधन का नेता चुन लिया गया है। संसद के सेंट्रल हॉल में राजग की बैठक के दौरान मोदी को राजग संसदीय दल, भाजपा संसदीय दल और लोकसभा में भाजपा के नेता के रूप में चुना गया। देश की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 15 जून के आसपास शुरू होने की संभावना है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि पहला सत्र जून के तीसरे सप्ताह में सदन के सदस्यों के रूप में नवनिर्वाचित उम्मीदवारों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू होगा। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण दो दिनों तक जारी रहने की संभावना है, जिसके बाद नये अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटें मिलली हैं। 240 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं इस सरकार में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी (16 सीटेें) और नीतीश कुमार की आरजेडी (12 सीटें) की अहम भूमिका होगी। दोनों ही नेताओं ने शुक्रवार को सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसके अलावा मंत्रिमंडल में इस बार एनसीपी, आरएलडी और शिवसेना की भी एंट्री हो सकती है। Sat, 08 Jun 2024 07:23 AM Sat, 08 Jun 2024 07:23 AM Modi Sarkar 3.0: बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, दिल्ली में जुलूस Modi Sarkar 3.0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के संसदीय दल के नेता चुने जाने पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया।

मोदी को संसदीय दल का नेता चुने जाने के साथ ही प्रधानमंत्री के रूप में उनका लगातार तीसरा कार्यकाल सुनिश्चित हो गया है। दिल्ली से भाजपा के सात नवनिर्वाचित सांसदों ने भी इस अवसर पर विजय जुलूस निकाला। Sat, 08 Jun 2024 07:22 AM Sat, 08 Jun 2024 07:22 AM Modi Sarkar 3.0: शपथ के तुरंत बाद मोदी कैबिनेट की बैठक Modi Sarkar 3.0: रविवार शाम को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की बैठक होने की संभावना है। मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर पांच जून को 17वीं लोकसभा भंग कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा भाजपा संसदीय दल के नेता के रूप में मोदी के चुने जाने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) नेताओं द्वारा समर्थन पत्र सौंपे जाने के बाद मुर्मू ने शुक्रवार को मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नियुक्त किया। भाजपा ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में 543 सदस्यीय सदन में 240 सीट जीत पर दर्ज की, जो बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से कम है। हालांकि राजग ने कुल 293 सीट पर जीत हासिल कर बहुमत हासिल किया है।