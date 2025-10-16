हमारा खाना ही नहीं, निवेश भी मसालेदार; होगी जलन... गूगल के दांव पर क्यों कर्नाटक vs आंध्र प्रदेश?

संक्षेप: लोकेश ने एक्स पर लिखा कि इस निवेश से पड़ोसी यानी कर्नाटक को जलन हो रही है! लोकेश ने आज सुबह एक्स पर एक चुटीले पोस्ट में कहा कि वे कहते हैं कि आंध्र का खाना मसालेदार होता है। (लगता है) हमारे कुछ निवेश भी मसालेदार हैं।

दक्षिण के दो राज्य एक बार फिर आमने-सामने हैं और तीखे व्यंग्य के जरिए एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस बार मुद्दा गूगल का निवेश है। दरअसल, दुनिया की मशहूर और दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने आंध्र प्रदेश में 15 अरब डॉलर के निवेश से AI हब स्थापित करने का ऐलान किया है। यह भारत में 'गूगल का पहला एआई हब' होगा। इस निवेश से राज्य में कम से कम 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार और कुल 20 से 30 हजार रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह भारत में पहला 'गीगावाट-स्केल डेटा सेंटर' भी होगा। इस पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे और राज्य के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने पड़ोसी राज्य कर्नाटक पर तंज कसा है।

लोकेश ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इस निवेश से पड़ोसी यानी कर्नाटक को जलन हो रही है! लोकेश ने आज सुबह एक्स पर एक चुटीले पोस्ट में कहा, “वे कहते हैं कि आंध्र का खाना मसालेदार होता है। (लगता है) हमारे कुछ निवेश भी मसालेदार हैं। कुछ पड़ोसी पहले से ही जलन महसूस कर रहे हैं।”

सितंबर से ही दोनों राज्यों में तनातनी बता दें कि लोकेश और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे सितंबर से ही सोशल मीडिया पर निवेशकों को लेकर बहस करते रहे हैं। यह बहस तब शुरू हुई थी, जब बेंगलुरु शहर स्थित एक लॉजिस्टिक्स फर्म के सीईओ और सह-संस्थापक राजेश याबाजी ने बेलंदूर इलाके में अपने नौ साल पुराने कार्यालय तक पहुँचने में लगने वाले लंबे समय और गड्ढे भरी खराब सड़कों के बारे में ऑनलाइन सोशल मीडिया पर शिकायत की थी और दफ्तर बंद करने का ऐलान किया था।

लोकेश ने निवेश के लिए न्योता दिया याबाजी की इस शिकायत पर लोकेश ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें विशाखापट्टनम आने और वहां निवेश करने का ऑफर दे डाला। इस घटना के बाद जब बेंगलुरु स्थित कई व्यवसायियों, व्यापारिक नेताओं और निवासियों ने शहर की बुनियादी संरचना खासकर खस्ता सड़कों से संबंधित समस्याओं के बारे में ऑनलाइन शिकायत की, तो नारा लोकेश ने उन सबके सामने भी अपने राज्य को एक संभावित निवेश विकल्प के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। इसके बाद कर्नाटक के मंत्रियों की लोकेश से ऑनलाइन भिड़ंत हो गई थी।