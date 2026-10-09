Bypoll Results Live: नंदीग्राम-रेजीनगर समेत 6 सीटों पर शुरू हो गई वोटों की गिनती, क्या कहते हैं रुझान

नंदीग्राम, रेजीनगर समेत 6 सीटों पर मतगणना LIVE

Bypoll Results Live: पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधनसभा समेत कुल तीन राज्यों की पांच विधानसभा सीटों और असम की एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज जारी किए जा रहे हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई है। दोपहर होते-होते परिणाम भी साफ होने लगेंगे। नंदीग्राम और रेजीनगर की सीट इसलिए बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे पश्चिम बंगाल के मौजूदा राजनीतिक रुख का अंदाजा मिलने की संभावना है, जहां भाजपा ने 15 साल तक सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस को हटाकर सरकार बनाई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के करीब 5.24 लाख मतदाताओं में से लगभग 80 प्रतिशत ने मतदान किया, जिसमें नंदीग्राम में 80.89 प्रतिशत और रेजीनगर में 80.08 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। हालांकि, मतदान के दौरान मतदाताओं को डराने-धमकाने, बूथ स्तर पर अनियमितताओं और छिटपुट झड़पों के आरोप लगे थे। तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम और पुडुचेरी की थट्टानचावड़ी सीट पर उपचुनाव करवाए गए थे। इसके अलावा असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए हैं।

9 Oct 2026, 08:47:07 AM IST Bypoll Results Live: जारी है पोस्टल बैलेट की गिनती Bypoll Results Live: तमिलनाडु के दो विधानसभा क्षेत्रों और पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की एक सीट पर छह अक्टूबर को हुए उपचुनावों की मतगणना शुक्रवार सुबह आठ बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निर्धारित केंद्रों पर शुरू हुई। अधिकारियों ने बताया कि सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू की गई और इसके बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गणना की जाएगी। इन उपचुनावों को तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) और पुडुचेरी में एआईएनआरसी के नेतृत्व वाली सरकारों की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्षी दलों के लिए ये चुनाव उनकी राजनीतिक स्थिति की परीक्षा माने जा रहे हैं। तमिलनाडु में मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। दोनों सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं। पुडुचेरी में थट्टानचावाडी सीट पर मतदान हुआ था। इन विधानसभा क्षेत्रों के मौजूदा विधायकों के इस्तीफे के कारण उपचुनाव कराने पड़े। इस्तीफा देने वालों में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी भी शामिल हैं।

9 Oct 2026, 08:24:18 AM IST Nandigram Bypoll Results Live: नंदीग्राम-रेजीनगर में 15 राउंड में होगी गिनती Nandigram Bypoll Results Live:नंदीग्राम और रेजीनगर में एक-एक मतगणना केंद्र बनाया गया है। वहीं मतगणना केंद्र के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। वोटों की गिनती 8 बजे से ही शुरू है। यह गिनती कुल 15 राउंड में पूरी होगी। बीजेपी के बंगाल की सत्ता पर कब्जा करने के बाद यह पहला चुनाव है। बीजेपी ने दोनों सीटों पर चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि उसे ममता बनर्जी के मौन समर्थकों का भी समर्थन मिलने वाला है।

9 Oct 2026, 08:05:29 AM IST Bypoll Results Live: शुरू हो गई वोटों की गिनती Bypoll Results Live:बंगाल से तमिलनाडु तक 6 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद वोटों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है। 8 बजे से मतगणना शुरू होने के बाद पहले पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में पहला रुझान आ सकता है। असम की नगांव लोकसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। यहां एआईयूडीएफ, कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है।

9 Oct 2026, 07:46:45 AM IST Nandigram Bypoll Results Live: कांग्रेस प्रत्याशी ने की पुनर्मतदान की मांग Nandigram Bypoll Results Live: नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान ने "वोट चोरी, मतदाताओं को डराने-धमकाने और पुलिस तथा सुरक्षा बलों की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई" का आरोप लगाया। प्रधान ने दावा किया कि 2007 में भूमि अधिग्रहण के विरोध में हुए आंदोलन से जुड़े मामलों में अंतरिम जमानत पर बाहर होने के बावजूद पुलिस ने उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने सीआरपीएफ के जवानों ने उनके साथ मारपीट की।

9 Oct 2026, 07:41:40 AM IST Nandigram Rejinagar Bypoll Results Live: क्यों अहम हैं नंदीग्राम और रेजीनगर के नतीजे Nandigram Rejinagar Bypoll Results Live: नंदीग्राम और रेजीनगर के नतीजे बीजेपी और अन्य दलों के लिए भी अहम माने जा रहे हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी गुट ने संचिता डे प्रधान को उम्मीदवार बनाया था लेकिन उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद ममता बनर्जी भी कांग्रेस के प्रत्याशी मिलन प्रधान का समर्थन कर रही हैं.। वहीं बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के मारे गए साथी की मां हासीरानी रथ को उम्मीदवार बनाया है। रेजीनगर सीट पर हुमायू कबीर ने अपने बेटे गुलाम नबी आजाद को उतारा है। मतदान वाले दिन हुमायू कबीर को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद वह दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पुनर्मतदान की मांग कर रहे हैं।

9 Oct 2026, 07:38:25 AM IST Tamilnadu Bypoll Results Live: सीएम विजय के लिए भी पहली परीक्षा Tamilnadu Bypoll Results Live: तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बनने के बाद पहली बार कोई चुनाव हुए हैं। ऐसे में यह उपचुनाव सीएम विजय के लिए भी परीक्षा मानी जा रही है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी और पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। टीवीके को विधानसभा चुनाव में 108 सीटों पर जीत मिली थी। उसके पास पूरा बहुमत नहीं है। ऐसे में अगर ये सीटें टीवीके निकाल लेती है तो उसकी स्थिति राज्य में मजबूत हो जाएगी। बता दें कि इस बार सीपीआई और सीपीएम ने भी इन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। टीवीके के दोनों उम्मीदवार इस सीट पर एआईएडीएमके के टिकट पर जीते थे। बाद में उन्होंने पाला बदल लिया।