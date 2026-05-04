Nandigram, Kharagpur Sadar, Murshidabad, Result 2026 Live: बंगाल चुनाव के नतीजे, देखें इन 4 सीटों पर कौन जीता-कौन हारा

अब बात उन सीटों की, जिन्होंने बंगाल की राजनीति में 'परिवर्तन' और 'प्रतिरोध' की नई इबारत लिखी है। नंदीग्राम—जहां आज भी हर घर की दीवारें राजनीतिक नारों से पटी हैं। यहाँ मुकाबला विचारधारा से ज्यादा दो दिग्गजों के वर्चस्व का है। खड़गपुर से लेकर मुर्शिदाबाद की ऐतिहासिक गलियों तक, आज का मतदान यह तय करेगा कि बंगाल की माटी पर किसका सिक्का चलेगा।