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Nandigram, Kharagpur Sadar, Murshidabad Result 2026 Live: बंगाल चुनाव के नतीजे, देखें इन 4 सीटों पर कौन जीता-कौन हारा

Nandigram, Kharagpur Sadar, Murshidabad, Result 2026 Live: बंगाल चुनाव के नतीजे, देखें इन 4 सीटों पर कौन जीता-कौन हारा

Nandigram, Kharagpur Sadar, Murshidabad Result 2026 Live: बंगाल चुनाव के नतीजे, देखें इन 4 सीटों पर कौन जीता-कौन हारा

Elections 2026

Hindustan| लाइव हिन्दुस्तान | Mon, 04 May 2026 08:00 AM IST
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अब बात उन सीटों की, जिन्होंने बंगाल की राजनीति में 'परिवर्तन' और 'प्रतिरोध' की नई इबारत लिखी है। नंदीग्राम—जहां आज भी हर घर की दीवारें राजनीतिक नारों से पटी हैं। यहाँ मुकाबला विचारधारा से ज्यादा दो दिग्गजों के वर्चस्व का है। खड़गपुर से लेकर मुर्शिदाबाद की ऐतिहासिक गलियों तक, आज का मतदान यह तय करेगा कि बंगाल की माटी पर किसका सिक्का चलेगा।

4 May 2026, 08:00:00 AM IST

बंगाल का फैसला, जल्दी आयेगा रुझान

नंदीग्राम काउंटिंग सेंटर के बाहर अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती है। मेदिनीपुर की माटी से निकले इन दिग्गजों-शुभेंदु और दिलीप घोष-का सियासी कद आज के इन रुझानों से तय होगा। एजेंट अपनी-अपनी शीट लेकर तैयार हैं। Share
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4 May 2026, 07:30:00 AM IST

क्या अल्पसंख्यक वोटरों का दिखेगा दम

मुर्शिदाबाद और नौदा की ऐतिहासिक सीटों पर भी काउंटिंग स्टाफ तैनात है। मुर्शिदाबाद में गौरी शंकर घोष और टीएमसी के बीच का कड़ा मुकाबला क्षेत्र के नए समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ माइनॉरिटी वोट्स का ध्रुवीकरण एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। Share
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4 May 2026, 07:00:01 AM IST

VIP सीट पर कौन मारेगा बाजी

नंदीग्राम से सीधा अपडेट! बंगाल की सबसे वीआईपी जंग के अंतिम परिणाम का दिन आ गया है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। खड़गपुर सदर में रेलवे सिटी के वोटर्स ने दिलीप घोष के पक्ष में कितना साथ दिया, यह आज साफ हो जाएगा। Share
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