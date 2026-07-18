दिल्ली से ऋषिकेश तक चलेगी नमो भारत! जानिए कैसे बदल जाएगी दो राज्यों की तस्वीर

यह 150 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर देश के दो सबसे बड़े आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्रों को भारत के सबसे तेज रीजनल रेल नेटवर्क से जोड़ देगा। इस ऐतिहासिक फैसले से न सिर्फ सफर का वक्त आधा रह जाएगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पूरी अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्ट मिलेगा।

दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए उत्तराखंड की वादियों और बाबा भोले की नगरी पहुंचना अब बेहद आसान होने जा रहा है। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच सफर की सूरत बदलने वाली नमो भारत (Namo Bharat) ट्रेन अब सीधे हिमालय की तलहटी तक का सफर तय करेगी। केंद्र सरकार ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर को मेरठ के मोदिपुरम से बढ़ाकर पवित्र धार्मिक नगरी हरिद्वार और ऋषिकेश तक ले जाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

यह 150 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर देश के दो सबसे बड़े आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्रों को भारत के सबसे तेज रीजनल रेल नेटवर्क से जोड़ देगा। इस ऐतिहासिक फैसले से न सिर्फ सफर का वक्त आधा रह जाएगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पूरी अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्ट मिलेगा।

इस तरह आकार ले रहा है 'गंगा ग्रोथ कॉरिडोर' यह मेगा प्रोजेक्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने लगातार उठाए गए प्रयासों का नतीजा है।

केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं।

इस रूट के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का काम शुरू हो चुका है, जिसके तहत स्टेशन, जमीन की जरूरत और इंजीनियरिंग से जुड़े रूट मैप को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

उत्तराखंड सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए अतिरिक्त सचिव रीना जोशी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

मेरठ से लक्ष्मण झूला तक: ऐसा होगा 150 KM का पूरा रूट यह नया रूट मौजूदा दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के आखिरी स्टेशन मोदिपुरम (मेरठ) से आगे बढ़ेगा।

यूपी में यह ट्रैक मोदिपुरम से शुरू होकर दौराला, खतौली, मुजफ्फरनगर और यूपी-उत्तराखंड सीमा पर बसे पुरकाजी से होकर गुजरेगा।

सीमा पार करने के बाद यह ट्रेन रुड़की (IIT रुड़की) और हरिद्वार में हर की पौड़ी होते हुए ऋषिकेश में सीधे लक्ष्मण झूला के पास जाकर टर्मिनेट होगी।

इस बड़े नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हरिद्वार और ऋषिकेश से चलने वाले यात्री बिना किसी परेशानी के सीधे गाजियाबाद, आनंद विहार और सराय काले खान पहुंच सकेंगे। भविष्य में इसे दिल्ली-पानीपत और गाजियाबाद-नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले अपकमिंग रैपिड रेल रूट से भी इंटरचेन्ज के जरिए कनेक्ट करने की योजना है।

5-6 घंटे का थकाऊ सफर अब सिर्फ 150 मिनट में वर्तमान में दिल्ली से ऋषिकेश जाने वाले यात्रियों को नेशनल हाईवे-58 (NH-58) के भारी ट्रैफिक और जाम से जूझना पड़ता है, जिससे सड़क मार्ग से पहुंचने में कम से कम 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है।

चूंकि नमो भारत ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड से पटरियों पर दौड़ती हैं, इसलिए इस कॉरिडोर के बनने के बाद दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी महज ढाई से तीन घंटे में पूरी हो जाएगी।

इस बदलाव के बाद दिल्ली-एनसीआर के लोग वीकेंड टूरिज्म के लिए आसानी से ऋषिकेश आ-जा सकेंगे और कामकाजी लोग भी सुबह जाकर शाम को दिल्ली वापस लौट सकेंगे।

क्या होगी इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत? सरकार ने अभी इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक लागत का एलान नहीं किया है, क्योंकि इसका सटीक आकलन सर्वे और डीपीआर पूरा होने के बाद ही सामने आएगा।

हालांकि, अगर तुलना करें तो 82.15 किलोमीटर लंबे मौजूदा दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को बनाने में करीब ₹30,274 करोड़ का खर्च आया है। चूंकि नया ऋषिकेश एक्सटेंशन इससे लगभग दोगुना लंबा है, इसलिए विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इसके निर्माण में कई हजार करोड़ रुपयों का निवेश होगा। इस फंडिंग में केंद्र और राज्यों के साथ-साथ एशियाई विकास बैंक (ADB) और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) जैसे अंतरराष्ट्रीय बैंक भी शामिल हो सकते हैं।

इसके अलावा, उत्तराखंड सरकार ने कुंभ क्षेत्र में बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने और पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए केंद्र से ₹750 करोड़ की अलग से मांग की है।

केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बिजनेस और लॉजिस्टिक्स की बदलेगी सूरत लोहिया वर्ल्डस्पेस के मैनेजिंग डायरेक्टर पीयूष लोहिया का मानना है कि इस रैपिड रेल कॉरिडोर को सिर्फ तीर्थयात्रियों के नजरिए से देखना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा और पहला असर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पर दिखेगा।

मुजफ्फरनगर का इंडस्ट्रियल और वेयरहाउसिंग सेक्टर और मजबूत होगा, जबकि आईआईटी की वजह से रुड़की में रियल एस्टेट और स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स की मांग तेजी से बढ़ेगी।

भले ही मुरादाबाद सीधे इस रूट पर नहीं है, लेकिन वहां से हर साल हजारों करोड़ रुपये के पीतल और हस्तशिल्प का निर्यात होता है। इस कॉरिडोर के आने से जब नेशनल हाईवे पर दबाव और ट्रैफिक जाम कम होगा, तो मुरादाबाद के कारीगरों, व्यापारियों और लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स के लिए दिल्ली और उत्तराखंड के बीच माल भेजना काफी तेज और आसान हो जाएगा।

ऋषिकेश और हरिद्वार में दिल्ली-एनसीआर के निवेशकों के चलते हॉलिडे होम्स, विला और सर्विस अपार्टमेंट्स के मार्केट में भारी उछाल आने की उम्मीद है।