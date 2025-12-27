असम की मसौदा मतदाता सूची आई सामने, SIR के बाद 10 लाख से अधिक नाम हटाए गए

संक्षेप: विशेष पुनरीक्षण के लिए 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक घर-घर जाकर सत्यापन करने के बाद मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई। एक बयान में कहा गया कि अब मतदाता 22 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।

असम में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बाद 10.56 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। राज्य में 6 महीने से भी कम समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से शनिवार को जारी एकीकृत मसौदा मतदाता सूची के अनुसार, राज्य में कुल 2,51,09,754 मतदाता हैं, जिनमें 93,021 डी-वोटर को बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त, मृत्यु, स्थानांतरण या एकाधिक प्रविष्टियों के कारण 10,56,291 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

असम में डी-वोटर मतदाताओं का एक वर्ग है, जिन्हें कथित तौर पर उचित नागरिकता प्रमाण पत्रों की कमी के कारण सरकार ने मताधिकार से वंचित कर दिया है। डी-वोटर्स का निर्धारण विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत विशेष न्यायाधिकरणों की ओर से किया जाता है और डी-वोटर घोषित व्यक्ति को मतदाता कार्ड नहीं दिया जाता है। नाम, आयु और फोटो जैसे सभी संबंधित विवरण, डी-वोटर के लिए बिना किसी बदलाव के मसौदा मतदाता सूची में शामिल कर लिए गए हैं।

22 नवंबर से 20 दिसंबर तक घर-घर जाकर सत्यापन विशेष पुनरीक्षण के लिए 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक घर-घर जाकर सत्यापन करने के बाद मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई। एक बयान में कहा गया कि अब मतदाता 22 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे और अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता 22 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।