कोलकाता एरपोर्ट पर स्थित 130 साल पुरानी मस्जिद में तीन दिन तक नमाज अदा करने पर रोक, क्या वजह
तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि जब इस मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है, तो मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। यह मस्जिद 135 साल से अधिक पुरानी है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में स्थित 130 वर्ष से अधिक पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद में शनिवार से तीन दिन के लिए नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि मरम्मत कार्य के कारण यह फैसला लिया गया है। बांकड़ा मस्जिद के नाम से जानी जाने वाली यह मस्जिद हवाई अड्डे की द्वितीयक रनवे से कुछ सौ मीटर की दूरी पर स्थित है। अधिकारी ने कहा, 'मस्जिद में दो से तीन दिन तक निर्माण कार्य होगा। इसी कारण इस अवधि में नमाज के लिए लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है।'
दमदम उत्तर से भाजपा के विधायक सौरव सिकदर ने आरोप लगाया कि हवाई अड्डा परिसर में मस्जिद होने के कारण दोनों रनवे का पूरी क्षमता से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा और इससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी पैदा होती हैं। उन्होंने दावा किया कि नमाज के लिए आने वाले लोगों को हवाई अड्डे का पास या पृष्ठभूमि सत्यापन कराने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा, 'हवाई अड्डा एक सुरक्षित क्षेत्र होता है। वहां प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के पास फोटो वाला बायोमेट्रिक पास होना जरूरी है। यह मस्जिद सबसे उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र यानी लेवल-3 में स्थित है।'
बयानबाजियों का दौर शुरू
सौरव सिकदर ने कहा कि इस हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे अति विशिष्ट व्यक्तियों (VVIP) के अलावा हर महीने लाखों यात्री आते-जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने यह मुद्दा अधिकारियों के सामने उठाया है और दावा किया है कि मौजूदा व्यवस्था से सुरक्षा संबंधी खतरा हो सकता है।
तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि जब इस मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है, तो मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। चौधरी ने कहा, 'यह मस्जिद 135 साल से अधिक पुरानी है और इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। किसी भी सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए हम तैयार हैं। नमाज के लिए लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं थी।'
दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे की समीक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। सरकारी अधिसूचना में कहा गया कि प्रस्तावित कानून के व्यापक असर और विशाल स्वरूप को देखते हुए यह समिति गठित की गई। कोई भी अगला कदम उठाने से पहले समिति मसौदा विधेयक की पूरी जांच करेगी। राज्य सरकार ने कहा है कि उसने धर्म, आस्था या समुदाय से परे, राज्य के निवासियों के व्यक्तिगत दीवानी मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा बनाने के मकसद से विधेयक का मसौदा तैयार किया है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें