नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, विधानसभा में संघ प्रार्थना गाने लगे डीके शिवकुमार; खुश हो गए बीजेपी विधायक

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार विधानसभा में संघ प्रार्थना ‘नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे’ गाने लगे। इसपर लोगों का कहना है कि यह कांग्रेस आलाकमान और सिद्धारमैया को सीधी चेतावनी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लालकिले से आरएसएस की तारीफ की तो उनके वक्तव्य का विरोध करने वालों में कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी आगे थे। अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह विधानसभा में संघ प्रार्थना गाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने इस बात पर भी हैरानी जताई है कि कांग्रेस नेता को आखिर संघ की प्रार्थना 'नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे' कैसे पूरी याद है?

कभी आरएसएस से जुड़े थे डीके शिवकुमार विधानसभा में जब डीके शिवकुमार आरएसएस की प्रार्थना गा रहे थे तो बीजेपी विधायक खुश होकर मेज थपथपाने लगे। सदन में चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ पर चर्चा हो रही थी। तभी डीके शिवकुमार अपने राजनीतिक सफर के बारे में बात करने लगे। इतने में सदन में विपक्ष के नेता आर अशोका ने उन्हें याद दिलाया कि कभी वह आरएसएस से जुड़े थे। इस बात को स्वीकार करते हुए शिवकुमार ने कहा कि उन्हें अब भी संघ प्रार्थना याद है। इसके बाद वह प्रार्थना गाने लगे। इसपर सदन ठहाके से गूंज उठा।

वीडियो वायरल हुआ तो लोग तरह-तरह के कयास भी लगाने लगे। कई लोगों का कहना है कि यह कांग्रेस आलाकमान को सीधा संदेश है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गईं तो उनके पास वापसी का रास्ता अब भी खुला है। एक यूजर ने कहा, क्या यह सिद्धारमैया को सीधी चेतावनी है? क्या वह कहना चाहते हैं कि अगर आप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं खाली करते हैं तो शिवकुमार बीजेपी में जाने को तैयार हैं? एक अन्य ने कहा कि कांग्रेस ने अब भी अगर डीके शिवकुमार की बात नहीं सुनी तो जल्द ही वह 'काशी मथुरा बाकी है' कहते भी नजर आएंगे।

बता दें कि 15 अगस्त को लालकिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा था कि यह ऐसा संगठन है जो कि देश के निर्माण में योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा था, राष्ट्र के लिए 100 साल की सेवा का एक सुनहरा अध्याय है। चरित्र निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ, मां भारती की सेवाना करने के उद्देश्य से स्वयंसेवकों ने एक सदी से मातृभूमि के लिए कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है।