दोस्त ने उधार नहीं चुकाया तो मार डाला, महज तीन हजार रुपए की रकम के लिए मर्डर
महाराष्ट्र के नागपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर महज 3,000 रुपए का कर्ज न चुकाने पर दो युवकों ने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। मारे गए युवक की उम्र 25 साल थी।
महाराष्ट्र के नागपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर महज 3,000 रुपए का कर्ज न चुकाने पर दो युवकों ने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। मारे गए युवक की उम्र 25 साल थी। मामला सामने आने के बाद दोनों युवकों को को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने कहाकि बिना किसी चश्मदीद गवाह या सीधे सबूत के बावजूद इस हत्याकांड को सुलझा लिया गया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान हिंगना रोड के भीमनगर के निवासी चंद्रकांत तिवारी (25) के रूप में हुई है। उसकी सड़ी-गली लाश काल्मेश्वर थाना क्षेत्र के मांगली में एक कुंए के समीप जंगल में मिली थी।
हादसा मान रही थी पुलिस
शुरुआत में पुलिस ने एक हादसा माना था। इसी तरह से से इस केस को दर्ज भी कर लिया गया। लेकिन जब चंद्रकांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इसने सभी को चौंका दिया। पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि तिवारी की हत्या की गई थी। चंद्रकांत का चेहरा बुरी तरह सड़-गल गया था। तकनीकी सबूतों की मदद से उसकी पहचान की गई। पुलिस को यह भी पता चला कि 22 जुलाई को एमआईडीसी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी।
पूछताछ में किया कबूल
एक अधिकारी ने बताया कि जांच काफी ज्यादा मुश्किल थी। वजह, कोई चश्मदीद गवाह या स्पष्ट सुराग नहीं था। स्थानीय अपराध शाखा ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, तकनीकी सबूतों का विश्लेषण किया और गुप्त जानकारी जुटाई। जांच के दौरान पुलिस योगेश पोपलघाट (28) और मनोज नारनवरे (28) तक पहुंची। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने कथित तौर पर कबूल किया कि तिवारी ने उनसे 3,000 रुपए उधार लिए थे। बार-बार मांगने के बावजूद उसने पिछले दो महीनों से पैसे नहीं लौटाए थे, जिसके कारण 17 जुलाई को उसकी हत्या कर दी गई।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।