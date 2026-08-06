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पलंग से बंधी हथकड़ी में थी मासूम, 24 घंटे दरिंदगी; नागपुर पुलिस ने कमरे में क्या देखा

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नागपुर
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महाराष्ट्र के नागपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग का यौन उत्पीड़न और उसके साथ हिंसा की गई। पुलिस ने आरोपी को के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। पीड़िता कमरे में हथकड़ी में बंधी पाई गई थी।

Nagpur Case
नागपुर में एक नाबालिग को बंधक बनाने और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। (फोटो: AI)

कोई कितना क्रूर हो सकता है। दरिंदा कितना भी बड़ा हो, लेकिन चीखें, दर्द सुनकर तो दिल जरूर पसीजता होगा। हालांकि, महाराष्ट्र के नागपुर से आया एक केस इन सभी बातों को झूठा साबित करता है। जब स्थानीय पुलिस मामले की जांच के लिए कमरे के अंदर दाखिल हुई, तो उनकी आंखों ने जो देखा, वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। राहत की बात है कि पीड़िता को बचा लिया गया है।

रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात की स्क्रिप्ट की शुरुआत इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती से मानी जा सकती है। यही दोस्ती बाद में निजी तस्वीरें, ब्लैकमेल और यौन उत्पीड़न तक पहुंच गई थी। फिलहाल, जांच जारी है।

16 की पीड़िता 19 का दरिंदा

नागपुर में एक 16 वर्षीय लड़की का कथित रूप से अपहरण कर लिया गया, उसे किराए के फ्लैट में बंधक बनाकर रखा गया, बेरहमी से शारीरिक यातना दी गई और यौन उत्पीड़न किया गया। यह सब 19 वर्षीय एक युवक ने किया जिससे लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। यह जानकारी पुलिस ने बुधवार को दी।

पुलिस के अनुसार, 12वीं कक्षा की छात्रा की पिछले कुछ महीने पहले आरोपी से ऑनलाइन दोस्ती हुई थी। आरोपी ठाणे के एक जाने-माने डॉक्टर का बेटा और महाराष्ट्र पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का भतीजा है।

किराए के मकान में कुकर्म

पुलिस ने बताया कि आरोपी आकाश मेहरा की फर्जी पहचान बनाकर पीड़िता के संपर्क में था और पिछले साल दो बार नागपुर गया था। आरोपी ने लड़की से मिलने के बहाने उसे हुडकेश्वर इलाके में एक किराए के मकान में बुलाया और फिर 24 घंटे से ज्यादा समय तक उसे बंधक बनाकर रखा। बंधक बनाए जाने के दौरान, पीड़िता के साथ बार-बार मारपीट और यौन शोषण किए जाने का आरोप है।

जब लड़की को खोजता पुलिस के पास पहुंचा परिवार

यह मामला तब सामने आया जब लड़की के परिवार ने उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद हुडकेश्वर पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया। तकनीकी जानकारी के आधार पर पुलिस ने उस किराए के फ्लैट में पीड़िता के होने का पता लगाया।

पुलिस कमरे का हाल देख चौंक गई

पुलिस ने जबरदस्ती अपार्टमेंट में घुसकर देखा कि एक नाबालिग लड़की जिंदा थी लेकिन वह हथकड़ी पहने हुए थी और उसे बिस्तर के रेलिंग से बांधा गया था। पुलिस ने बताया कि उसे शरीर के कई हिस्सों में चोट आई थीं, जिनमें चाकू के घाव और कोड़े के निशान शामिल थे।

क्या हुई कार्रवाई

लड़की को मेडिकल जांच और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि फोरेंसिक और डीएनए विशेषज्ञों ने सबूत इकट्ठा करने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उस पर भारतीय न्याय संहिता और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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