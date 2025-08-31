Nagaland journalist shot by miscreants in Manipur died on the spot नागालैंड के पत्रकार को मणिपुर में बदमाशों ने मारी गोली मारी, मौके पर ही मौत, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsNagaland journalist shot by miscreants in Manipur died on the spot

नागालैंड के पत्रकार को मणिपुर में बदमाशों ने मारी गोली मारी, मौके पर ही मौत

मणिपुर के सेनापति जिले के अंतर्गत लायर गांव में शनिवार शाम नागालैंड स्थित एक सैटेलाइट समाचार चैनल के पत्रकार को गोली मार दी गयी। घटना के समय हॉर्नबिल टीवी के रिपोर्टर दीप सैकिया गांव में एक पुष्प उत्सव को कवर कर रहे थे।

Varta दीमापुरSun, 31 Aug 2025 12:05 PM
share Share
Follow Us on
नागालैंड के पत्रकार को मणिपुर में बदमाशों ने मारी गोली मारी, मौके पर ही मौत

मणिपुर के सेनापति जिले के अंतर्गत लायर गांव में शनिवार शाम नागालैंड स्थित एक सैटेलाइट समाचार चैनल के पत्रकार को गोली मार दी गयी। घटना के समय हॉर्नबिल टीवी के रिपोर्टर दीप सैकिया गांव में एक पुष्प उत्सव को कवर कर रहे थे। बताया जा रहा है कि उनकी पसलियों और पैरों में गोली लगी। हमलावर को ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हमले की कड़ी निंदा करते हुए हॉर्नबिल टीवी के संपादक जुथोनो मेकरो ने कहा कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को कवर करते समय रिपोर्टर पर गोली चलाना न केवल उनके निजी जीवन पर हमला है, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी सीधा हमला है।

उन्होंने कहा कि न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही को महत्व देने वाले समाज में मीडियाकर्मियों के खिलाफ इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। मेकरो ने क्षेत्र में पत्रकारों के प्रति बढ़ते बढ़ते रवैये पर गहरी चिंता व्यक्त की, जिन्हें अक्सर अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने के लिए धमकी, उत्पीड़न या हिंसा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने नागालैंड और मणिपुर की सरकारों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सभी संबंधित अधिकारियों से इस जघन्य हमले की गहन और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि हमलावर और उसके सभी साथियों को तुरंत न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए ताकि यह कड़ा संदेश जाए कि पत्रकारों के खिलाफ अपराधों को बख्शा नहीं जाएगा। हॉर्नबिल टीवी ने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य, नागरिक समाज और नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

National News In Hindi Manipur
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।