नागालैंड के पत्रकार को मणिपुर में बदमाशों ने मारी गोली मारी, मौके पर ही मौत

मणिपुर के सेनापति जिले के अंतर्गत लायर गांव में शनिवार शाम नागालैंड स्थित एक सैटेलाइट समाचार चैनल के पत्रकार को गोली मार दी गयी। घटना के समय हॉर्नबिल टीवी के रिपोर्टर दीप सैकिया गांव में एक पुष्प उत्सव को कवर कर रहे थे। बताया जा रहा है कि उनकी पसलियों और पैरों में गोली लगी। हमलावर को ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हमले की कड़ी निंदा करते हुए हॉर्नबिल टीवी के संपादक जुथोनो मेकरो ने कहा कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को कवर करते समय रिपोर्टर पर गोली चलाना न केवल उनके निजी जीवन पर हमला है, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी सीधा हमला है।

उन्होंने कहा कि न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही को महत्व देने वाले समाज में मीडियाकर्मियों के खिलाफ इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। मेकरो ने क्षेत्र में पत्रकारों के प्रति बढ़ते बढ़ते रवैये पर गहरी चिंता व्यक्त की, जिन्हें अक्सर अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने के लिए धमकी, उत्पीड़न या हिंसा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने नागालैंड और मणिपुर की सरकारों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सभी संबंधित अधिकारियों से इस जघन्य हमले की गहन और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया।