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KYC के लिए आंखें ही स्कैन नहीं करा पा रहा था नागा शख्स, नागालैंड के मंत्री बोले- स्ट्रगल रियल है…

By Jagriti Kumari
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वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक नागा शख्स अपना KYC वेरिफिकेशन कराने बैठा है। लेकिन मोबाइल का स्कैनर उसकी आंखों की पुतली को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा।

Naga Man cant open eye for KYC scanning
KYC के लिए आंखें ही स्कैन नहीं करा पा रहा नागा शख्स

नागालैंड के पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री तेमजेन इम्ना अलोंग ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बेहद मजेदार वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। वीडियो में एक नागा शख्स अपनी आंखों के जरिए वेरिफिकेशन करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कैमरा उसकी आंखों को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। इस वीडियो को देख लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नागा शख्स अपना KYC बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने एक मैदान जैसी जगह पर बैठा है। लेकिन मोबाइल का स्कैनर कैमरा उसकी आंखों की पुतली को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। दरअसल आंखें छोटी होने की वजह से स्कैनर इसका पता नहीं लगा पा रहा था।

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आंखें खुलवाने जुटे कई लोग

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो-तीन लोग मिलकर उस शख्स की पलकों को उंगलियों से ऊपर-नीचे खींचकर 'जबरदस्ती' उसकी आंखें चौड़ी करने लगे ताकि मशीन को कुछ नजर आ सके। इस पूरे ड्रामे के दौरान बैकग्राउंड में लोग जोरदार ठहाके लगाते हुए सुनाई दे रहे थे। वहीं खुद वह शख्स भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। इस वीडियो को शेयर करते हुए तेमजेन अलोंग में लिखा, “स्ट्रगल रियल है…”

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तेमजेन ने बताए थे छोटी आंखों के फायदे

नागालैंड के मंत्री तेमजेन इम्ना अलोंग अपने खास सेंस ऑफ ह्यूमर और मजाकिया अंदाज के लिए पूरे देश में मशहूर हैं। छोटी आंखों पर स्टीरियोटाइप करने वालों को वह हमेशा अपने ही मजेदार अंदाज में जवाब देते आए हैं। 2022 में भी उनका एक बयान खूब वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि छोटी आंखों के खूब फायदे होते हैं। उन्होंने कहा था, “हां, हमारी आंखें छोटी होती हैं, लेकिन इसके बड़े फायदे हैं! पहला फायदा, आंखों में धूल-मिट्टी कम जाती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, जब कोई उबाऊ भाषण चल रहा हो, तो हम सामने बैठकर आराम से सो सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि हम सो रहे हैं या सुन रहे हैं!”

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लोग उठा रहे सवाल

भले ही यह वीडियो आपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आ रही हो, लेकिन लोग कई सवाल भी उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसके पीछे तकनीक की बड़ी नाकामी भी छिपी है। कई यूजर यह भी कह रहे हैं कि आज जब हर काम के लिए बायोमेट्रिक KYC अनिवार्य हो गया है, तब इस तरह के सॉफ्टवेयर का एक खास चेहरे की बनावट को न पहचान पाना सवाल खड़े करता है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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