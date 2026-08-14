KYC के लिए आंखें ही स्कैन नहीं करा पा रहा था नागा शख्स, नागालैंड के मंत्री बोले- स्ट्रगल रियल है…

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक नागा शख्स अपना KYC वेरिफिकेशन कराने बैठा है। लेकिन मोबाइल का स्कैनर उसकी आंखों की पुतली को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा।

नागालैंड के पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री तेमजेन इम्ना अलोंग ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बेहद मजेदार वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। वीडियो में एक नागा शख्स अपनी आंखों के जरिए वेरिफिकेशन करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कैमरा उसकी आंखों को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। इस वीडियो को देख लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नागा शख्स अपना KYC बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने एक मैदान जैसी जगह पर बैठा है। लेकिन मोबाइल का स्कैनर कैमरा उसकी आंखों की पुतली को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। दरअसल आंखें छोटी होने की वजह से स्कैनर इसका पता नहीं लगा पा रहा था।

आंखें खुलवाने जुटे कई लोग वीडियो में देखा जा सकता है कि दो-तीन लोग मिलकर उस शख्स की पलकों को उंगलियों से ऊपर-नीचे खींचकर 'जबरदस्ती' उसकी आंखें चौड़ी करने लगे ताकि मशीन को कुछ नजर आ सके। इस पूरे ड्रामे के दौरान बैकग्राउंड में लोग जोरदार ठहाके लगाते हुए सुनाई दे रहे थे। वहीं खुद वह शख्स भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। इस वीडियो को शेयर करते हुए तेमजेन अलोंग में लिखा, “स्ट्रगल रियल है…”

तेमजेन ने बताए थे छोटी आंखों के फायदे नागालैंड के मंत्री तेमजेन इम्ना अलोंग अपने खास सेंस ऑफ ह्यूमर और मजाकिया अंदाज के लिए पूरे देश में मशहूर हैं। छोटी आंखों पर स्टीरियोटाइप करने वालों को वह हमेशा अपने ही मजेदार अंदाज में जवाब देते आए हैं। 2022 में भी उनका एक बयान खूब वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि छोटी आंखों के खूब फायदे होते हैं। उन्होंने कहा था, “हां, हमारी आंखें छोटी होती हैं, लेकिन इसके बड़े फायदे हैं! पहला फायदा, आंखों में धूल-मिट्टी कम जाती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, जब कोई उबाऊ भाषण चल रहा हो, तो हम सामने बैठकर आराम से सो सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि हम सो रहे हैं या सुन रहे हैं!”