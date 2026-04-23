न अपने हाल पर थे, न ही बीच मझधार थे; चीन से सैन्य झड़प विवाद पर पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की क्यों ऐसी दो टूक?
Ex Army Chief MM Naravane News: जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, उस समय जनरल नरवणे भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे।
Ex Army Chief MM Naravane News: जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ भारतीय जांबाज सैनिकों की हुई झड़प मामले में पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इस बात से इनकार किया है कि संकट के उस समय में सेना को "उसके हाल पर छोड़ दिया गया" था। उन्होंने दो टूक कहा कि उन्हें सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त था और अगर स्थिति की मांग होती, तो उन्हें चीनी सैनिकों पर गोली चलाने का पूरा अधिकार था।
पूर्व सेना प्रमुख की यह टिप्पणी संसद में हुई एक तीखी बहस के कुछ महीनों बाद आई हैं। संसद के निचले सदन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया था कि जनरल की अप्रकाशित किताब 'फोर स्टार्स ऑफ़ डेस्टिनी' से यह खुलासा किया गया है कि प्रधानमंत्री ने (रक्षा मंत्री के माध्यम से)उनसे कहा था, "जो तुम्हें सही लगे, वह करो", जब जनरल ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित रेचिन ला दर्रे पर चीनी सैनिकों के साथ टकराव के दौरान सरकार से आदेश मांगे थे।
किताब में ऐसा कुछ भी नहीं था
दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक 28वें सेना प्रमुख के रूप में सेवाएं देने वाले जनरल नरवणे ने NDTV को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें उस वक्त जो आदेश मिले थे, वे वास्तव में बिल्कुल स्पष्ट थे और भारतीय सैनिकों को, यदि उनकी सुरक्षा खतरे में होती, तो हर समय गोली चलाने का अधिकार हासिल था। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी किताब में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके कारण इतना हंगामा खड़ा हो। जनरल नरवणे ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि उस किताब में कुछ भी बहुत अधिक संवेदनशील था। लेकिन लोगों की सोच अलग-अलग होती है। मेरी सोच जमीनी स्तर से अलग होगी, और वह कूटनीतिक या राजनीतिक स्तर की सोच से भिन्न होगी। हर किसी को अपने विचार रखने का अधिकार है।”
तब स्थिति बेहद नाजुक हो चली थी
दरअसल, यह विवाद उस घटनाक्रम से जुड़ा है, जब भारतीय सैनिकों ने उस विवादित क्षेत्र में टैंकों के साथ दर्रे के ऊपर मोर्चा संभाल रखा था; जिस पर चीन अपना दावा करता रहा है। जब टैंकों से लैस चीनी सैनिक भारतीय ठिकानों की ओर बढ़ने लगे, तो माना जाता है कि जनरल ने राजनीतिक दिशा-निर्देश मांगे थे, क्योंकि स्थिति बेहद नाजुक हो चली थी और चीनी सेना पर गोली चलाने के परिणामों को देखते हुए ऐसा करना जरूरी हो गया था।
मुझे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने की पूरी आज़ादी दी गई थी
2020 में चीन के साथ हुए सैन्य झड़प के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब जनरल नरवणे ने कहा कि उन्हें राजनीतिक नेतृत्व से वह सारा समर्थन मिला जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। इसके साथ ही जनरल नरवणे ने कांग्रेस नेता के उन विचारों से असहमति जताई, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सेना को बिना किसी स्पष्ट निर्देश के बीच मझधार में छोड़ दिया गया था। नरवणे ने कहा, “मैं इसे इस तरह समझता हूँ कि मुझे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने की पूरी आज़ादी दी गई थी क्योंकि मुझे जमीनी हालात की बेहतर जानकारी थी, और मुझे यह भी बेहतर पता था कि मेरी सेना क्या करने में सक्षम है।”
सरकार का यह फ़ैसला बिल्कुल सही था
उन्होंने कहा, "इस संदर्भ में, मेरा स्पष्ट मानना है कि यह फ़ैसला बिल्कुल सही था कि यह मामला सेना के शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दिया जाए। यह इस बात का सबूत है कि सरकार को अपनी सेना पर कितना भरोसा है।" इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी सिरे से खारिज कर दिया कि सेना को अलग-थलग छोड़ दिया गया था। जनरल नरवणे ने कहा, "जो व्यक्ति शीर्ष पर होता है, वह हमेशा अकेला ही होता है, चाहे वह किसी कंपनी का CEO हो या किसी देश का नेता। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको बीच मझधार में छोड़ दिया गया है। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आपकी पूरी सेना आपके साथ है।" उन्होंने आगे कहा कि वह कार्रवाई का जो भी रास्ता चुनते, उसे सरकार का पूरा समर्थन मिलता और असल में यही बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है।
बता दें कि जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, उस समय जनरल नरवणे भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इस घटना का जिक्र उनकी अप्रकाशित आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' में प्रमुखता से किया गया था, जो 2024 में प्रकाशित होने वाली थी। इसी किताब के उद्धरण का उल्लेख राहुल गांधी ने इसी साल फरवरी में बजट सत्र के दौरान लोकसभा में किया था जिस पर खूब हंगामा मचा था।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।