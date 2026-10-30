BJP नेताओं ने ही किया खेल, मुझे हटाने के लिए करवाए दंगे: पूर्व CM के संगीन आरोप
मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने स्थानीय भाजपा नेताओं पर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए बहुत बड़ी साजिश हुई है। उन्होंने कहा कि 2017 से मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया है।
मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने स्थानीय भाजपा नेताओं पर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए बहुत बड़ी साजिश हुई है। उन्होंने कहा कि 2017 से मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया है। मैं दिल्ली में नेतृत्व पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि राज्य के कुछ नेताओं पर आरोप लगा रहा हूं, जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची। बीरेन सिंह ने कहा कि कुछ विधायक ऐसे हैं जो यह कभी स्वीकार नहीं कर पाए कि कांग्रेस छोड़कर आने के बाद मैं दो बार मुख्यमंत्री कैसे बन गया। वे भाजपा को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। इसलिए उन्होंने साजिश रची और मुझसे इस्तीफा दिलवा दिया।
तो अब क्यों हो रहे दंगे?
बीरेन सिंह ने नगा और कुकी समुदायों के बीच जारी हिंसा की ओर इशारा करते हुए इस तर्क पर भी सवाल उठाया कि उन्हें हटा देने से मणिपुर में शांति बहाल करने में मदद मिलेगी। बीरेन सिंह ने इस साल फरवरी में खेमचंद सरकार बनने के बाद से शुरू हुई हिंसा की नयी लहर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब बीरेन हट गए हैं। तो, अब क्या हुआ? कितने नगा भाई मारे गए हैं? वे मुझ पर आरोप लगा रहे थे। वे कह रहे थे कि मैं बहुसंख्यकों का पक्ष लेता हूं। अब यह ईसाई बनाम ईसाई की लड़ाई है। यूरोपीय संघ कहां गया? बता दें कि मौजूदा भाजपा सरकार का नेतृत्व वाई. खेमचंद सिंह कर रहे हैं। वह पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने 2025 में बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की थी।
मौजूदा सरकार से नाखुश
मौजूदा सरकार के कामकाज से स्पष्ट रूप से नाखुश बीरेन सिंह (65) ने कहा कि उन्हें इस बात की चिंता है कि भाजपा जनता का भरोसा खो रही है, क्योंकि पार्टी के राजनीतिक एजेंडे के मुख्य मुद्दों पर कोई ठोस कार्य नहीं दिख रहा है। उनसे जब पूछा गया कि क्या जनता की बढ़ती बेचैनी विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उन्होंने जवाब दिया कि यही तो मेरी मुख्य चिंता है। उन्होंने कहा कि नशा-विरोधी अभियान, अफीम की खेती के खिलाफ अभियान - ऐसे अभियान हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। सरकार को संदिग्ध अवैध प्रवासियों की बायोमीट्रिक पहचान का काम भी जारी रखना चाहिए। कम से कम उनकी पहचान तो की जाए। और अगर आप अवैध प्रवासियों को वापस नहीं भेज सकते, तो कम से कम उन्हें शिविरों में तो रख सकते हैं। हमने जो शुरुआत की है, उसे जारी रखें। और भविष्य को बचाएं। हमें भविष्य को बचाना है।
नौ फरवरी, 2025 को हुआ था इस्तीफा
पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके कार्यकाल के आखिरी चरण के दौरान राज्य में स्थिति सामान्य होने की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि लेकिन राजनेताओं ने राजनीति की। और उन्हें झुकना पड़ा। बीरेन सिंह ने नौ फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा था और कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाने का खतरा भी था। उनके मंत्रिमंडल के सदस्य रहे खेमचंद उन वरिष्ठ भाजपा नेताओं में शामिल थे, जिन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को कथित तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर बीरेन सिंह को नहीं हटाया गया, तो सरकार गिर सकती है।
पूर्व मुख्यमंत्री से जब यह पूछा गया कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के पास जनता का खोया हुआ भरोसा फिर से हासिल करने के लिए क्या पर्याप्त समय है, तो उन्होंने उम्मीद जताई कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व स्थिति को संभालने के लिए हस्तक्षेप करेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा के सत्ता में बने रहने पर वह खुद को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखते हैं, तो बीरेन सिंह ने कहा कि मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं? मैं बस इतना कह सकता हूं कि जनता की जबरदस्त मांग है। लोग चाहते हैं कि मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूं। लेकिन ऐसे फैसले इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमें बहुमत मिलता है या नहीं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।