मिलॉर्ड, हमारे नेताओं पर अंडे फेंके जा रहे; हमले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी की TMC
बंगाल हार के बाद अभिषेक बनर्जी समेत तमाम टीएमसी के नेताओं पर विरोध में अंडे फेंके गए हैं। अब पार्टी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए तुरंत अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग की है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की करारी हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूरी पार्टी टूट गई है। विधायकों से लेकर सांसदों तक ने बागी गुट बना लिया। इस दौरान, ममता बनर्जी के गुट के तमाम विधायकों से लेकर सांसदों तक का विरोध हो रहा है। कई नेताओं पर जहां जा रहे हैं, वहां अंडे फेंके जा रहे। इसमें बड़े नेताओं कुणाल घोष, अभिषेक बनर्जी जैसे पार्टी के शीर्ष नेताओं के नाम शामिल हैं। अब TMC ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि मिलॉर्ड, हमारे नेताओं पर हमले हो रहे और अंडे फेंके जा रहे।
लाइव लॉ के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस ने अपने नेताओं पर हाल ही में हुए हमलों और अपने सांसद डेरेक ओ’ब्रायन, कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी व विधायक कुणाल घोष और मदन मित्रा पर अंड़े फेंकने की घटनाओं के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीनियर एडवोकेट सिरसान्या बंदोपाध्याय ने यह मामला एक्टिंग चीफ जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के सामने उठाया है। वकील ने कहा कि यह मामला शुक्रवार को ही फाइल कर दिया गया था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से अब इसे अर्जेंट बेसिस पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पर बेंच मामले की अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है।
कुणाल घोष पर मीडिया के सामने फेंका गया अंडा
बता दें कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की हार के बाद कई नेताओं को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन पर अंडे फेंके जाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। टीएमसी विधायक और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष के ऊपर 15 जून को कोलकाता में ममता बनर्जी के आवास के बाहर मीडिया से बात करते समय उन पर अंडा फेंका गया। पार्टी ने भाजपा समर्थकों पर साजिश का आरोप लगाया। वहीं, गिरफ्तार टीएमसी नेता सौमित्र बनर्जी को पुलिस कोर्ट ले जा रही थी, तभी भीड़ ने चोर-चोर के नारे लगाते हुए उन पर अंडे फेंके थे।
अभिषेक बनर्जी पर भी फेंका गया था अंडा
इसके अतिरिक्त, पूर्व मंत्री उदयन गुहा पर 18 जून को अंडे फेंके जाने की घटना सामने आई थी। इतना ही नहीं, टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान अंडों और पत्थरों का सामना करना पड़ा था। टीएमसी इन विरोध प्रदर्शन के पीछे भाजपा का हाथ बताती रही है, जबकि भाजपा इससे इनकार करती है। उसका कहना है कि टीएमसी के कार्यकाल में किए गए कामों से लोगों का इतना ज्यादा गुस्सा है, जिसकी वजह से उनके नेताओं को अब इस तरह के हमलों का सामना करना पड़ रहा है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस