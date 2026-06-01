म्यांमार के राष्ट्रपति यू हीं नहीं पहुंचे हैं भारत, पीएम मोदी से मिले; चीन को क्यों लगेगी मिर्ची?

म्यांमार के जुंटा प्रमुख के लिए यह भारत यात्रा कूटनीतिक स्तर पर बहुत बड़ी संजीवनी मानी जा रही है। 2021 में सत्ता संभालने के बाद किसी भी बड़े लोकतांत्रिक देश के शीर्ष नेता के साथ यह उनकी पहली मुलाकात है।

भारत का पड़ोसी देश म्यांमार इन दिनों चीन को छोड़ भारत से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में है। इस कड़ी में सोमवार को राजधानी दिल्ली के हैदराबाद हाउस से एक ऐतिहासिक तस्वीर सामने आई है। म्यांमार के राष्ट्रपति और जुंटा प्रमुख यू मिन आंग ह्लाइंग ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक की है। इस बैठक के दोनों देशों के लिए तो अहम मायने हैं ही, यह चीन को एक मैसेज है।

यह मुलाकात म्यांमार के जुंटा प्रमुख के लिए एक बड़ी कूटनीतिक संजीवनी मानी जा रही है। गौरतलब है कि 2021 में सत्ता संभालने के बाद किसी भी बड़े लोकतांत्रिक देश के शीर्ष नेता के साथ यह उनकी पहली सीधी वार्ता है। वहीं इस साल की शुरुआत में देश के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद मिन आंग ह्लाइंग की यह पहली विदेश यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग के बीच कई विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। दोनों नेताओं के बीच भारत-म्यांमार के बीच साझेदारी, बॉर्डर सिक्योरिटी और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई बेहद अहम और संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत होगी।

क्यों भारत का रुख कर रहा म्यांमार? म्यांमार के राष्ट्रपति का भारत आना सीधे तौर पर चीन को एक कड़ा संदेश है। चीन एक तरफ म्यांमार में अपने आर्थिक कॉरिडोर (CMEC) के लिए जुंटा सरकार पर दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ विद्रोही गुटों को भी हवा दे रहा है। ऐसे में म्यांमार के राष्ट्रपति चीन के इस चक्रव्यूह से निकलने और भारत के साथ मिलकर एक संतुलित कूटनीतिक कवच तैयार करने की तैयारी में हैं। म्यांमार में भारत के पूर्व राजदूत गौतम मुखोपाध्याय ने कहा के मुताबिक म्यांमार चुनाव के बाद क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि म्यांमार को लंबे समय से चीन का समर्थन प्राप्त है। विश्लेषकों का कहना है कि मिन आंग ह्लाइंग अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुनकर चीन के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। मुखोपाध्याय ने कहा, "यह भारत और चीन से निपटने का म्यांमार का पुराना तरीका रहा है।”

इसके अलावा भारत और म्यांमार आपस में 1600 किलोमीटर से अधिक की सीमा रेखा साझा करते हैं। म्यांमार में बरसों से जारी गृहयुद्ध के कारण भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में म्यांमार के नागरिकों और सैनिकों की अवैध घुसपैठ हो रही है। ऐसे में दोनों देश भारत की फ्री मूवमेंट रीजीम (FMR) और सीमा पार फेंसिंग को लेकर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे।