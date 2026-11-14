मोदी के साथ कांग्रेस के संबंधों को ठीक करने की कोशिश? सैम पित्रोदा ने PM को बताया दोस्त

कांग्रेस ओवरसीज के प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ त्योहार की शुभकामनाएं साझा करने का बचाव करते हुए कहा कि निजी रिश्तों को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

दीपवली पर एक-दूसरे को शुभकामना संदेश देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा के संबंधों की चर्चा होने लगी है। इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे की तारीफ की थी। सैम पित्रोदा इस मामले को तूल देने पर हैरानी जता रहे हैं। उनका कहना है कि यह दोनों के बीच बिल्कुल ही निजी बातचीत थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से अलग स्तर के उनके पीएम मोदी के साथ संबंध हैं।

NDTV को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिवाली और नए साल की शुभकामनाओं को जिस तरह से तूल दिया जा रहा है उससे मैं हैरान हूं। यह बातचीत पूरी तरह से निजी थी और इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था।''

प्रधनमंत्री को बताया अपना दोस्त सैम पित्रोदा ने कहा कि वे हमेशा से प्रधानमंत्री के दोस्त और शुभचिंतक रहे हैं। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद वे अपने निजी संबंध बनाए रख सकते हैं। उन्होंने कहा, "मैं निजी रिश्तों को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से अलग रख सकता हूं। मेरे मामले में निजी संबंध राजनीतिक समीकरणों के बीच नहीं आते हैं।"

सैम पित्रोदा ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा उनके और उनकी पत्नी के प्रति बहुत गर्मजोशी से पेश आए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद से वे उनसे नहीं मिले हैं। पित्रोदा ने कहा, "उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को संदेश भेजा जो उनकी उदारता थी। मैंने भी जवाब में संदेश भेजा। यह एक बहुत ही मानवीय बात है।" उन्होंने आगे कहा कि उनके और उनकी पत्नी के कई गुजराती राजनेताओं के साथ अलग-अलग तरह के संबंध रहे हैं।

कांग्रेस अलग सैम और मोदी के रिश्ते जब उनसे मोदी की निजी तौर पर तारीफ करने और कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री पर लगातार किए जा रहे राजनीतिक हमलों के बीच के विरोधाभास के बारे में पूछा गया तो सैम पित्रोदा ने कहा कि इन दोनों चीजों को अलग-अलग देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "यह उनके साथ पार्टी का रिश्ता है मेरा नहीं। मैं अपने रिश्तों पर टिप्पणी कर सकता हूं कांग्रेस के उनके साथ रिश्तों पर नहीं।"

पीएम मोदी के साथ अपने निजी संबंधों का बचाव करते हुए सैम पित्रोदा ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री के साथ उनके राजनीतिक और वैचारिक मतभेद बने हुए हैं। पीएम मोदी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि भारत का राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा जहरीला हो गया है और राजनीति में धर्म को लाने का विरोध किया। उन्होंने कहा, "भारत को लेकर मेरी सोच अलग है। मैं राजनीति में धर्म को आगे लाने में विश्वास नहीं रखता। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मंदिरों और पूजा-पाठ में इतना समय नहीं बिताता। प्रधानमंत्री सभी के लिए प्रधानमंत्री होता है। यही मेरी सोच है।"