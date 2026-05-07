Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ममता को भबानीपुर में हराया, इसलिए मेरे PA की हुई हत्या; शुभेंदु बोले- ये सोची समझी साजिश

Pramod Praveen एएनआई, कोलकाता
share

शुभेंदुअधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की मध्यमग्राम में हुई हत्या की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। एसआईटी में राज्य पुलिस के साथ-साथ अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के अधिकारी भी शामिल हैं।

ममता को भबानीपुर में हराया, इसलिए मेरे PA की हुई हत्या; शुभेंदु बोले- ये सोची समझी साजिश

पुश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और BJP नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि उनके निजी सहायक (PA) चंद्रनाथ रथ की हत्या एक 'सोची-समझी साजिश' का नतीजा है। उन्होंने दावा किया कि चंद्रनाथ को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह हमसे जुड़े थे और हमने भबानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में हराया है। जब रथ का पार्थिव शरीर अस्पताल से मध्यमग्राम स्थित उनके आवास पर लाया जा रहा था, तब पत्रकारों से बात करते हुए अधिकारी ने कहा, "जिस तरह से यह हत्या की गई है, उसकी हम जितनी भी निंदा करें, वह कम है। उसे इसलिए मारा गया क्योंकि वह मेरा सहयोगी था, और मैंने भबानीपुर में ममता बनर्जी को हराया था। उसकी हत्या का कारण यही हो सकता है।"

हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए भाजपा नेता ने आगे कहा, “मैं उसके परिवार के साथ खड़ा हूँ, और परिवार की मांग है कि इस हत्या को अंजाम देने वालों को पकड़ा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें सज़ा मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसे 4 गोलियां मारी गई थीं... यह हत्या एक सोची-समझी साज़िश थी।”

ये भी पढ़ें:नहीं मांग सकती मौत की सजा, लेकिन... शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर बोलीं मां

यह एक सुनियोजित ऑपरेशन था

अपने पीए की हत्या को एक टारगेट किलिंग बताते हुए अधिकारी ने आरोप लगाया वारदात को बड़ी ही बारीकी से अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा, "यह एक सुनियोजित ऑपरेशन था। कई दिनों तक रेकी की गई थी और पीड़ित को करीब से गोली मारने से पहले उसका पीछा किया गया था।" उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पोस्टमार्टम से संकेत मिलता है कि उसे बहुत करीब से कई गोलियां मारी गई थीं ताकि उसकी तत्काल मौत सुनिश्चित की जा सके।

पेशेवर हत्यारों ने अंजाम दिया

अधिकारी ने जोर देकर कहा कि यह हत्या कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। उन्होंने कहा, "यह कोई सामान्य अपराध नहीं है। यह एक निर्मम, सुनियोजित हमला है, जिसे पेशेवर हत्यारों ने अंजाम दिया है।" BJP नेता ने यह भी आरोप लगाया कि रथ को केवल उसके पेशेवर जुड़ाव के कारण निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा, "उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और न ही कोई राजनीतिक दुश्मनी थी। उसकी एकमात्र पहचान यह थी कि वह मेरे साथ काम करता था।" उन्होंने आगे कहा कि मृतक के परिवार ने त्वरित गिरफ्तारी और दोषियों के लिए कड़ी सज़ा, जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है, की मांग की है।

ये भी पढ़ें:IAF जवान कैसे बना शुभेंदु अधिकारी का सबसे भरोसेमंद? चंद्रनाथ का TMC से कैसा नाता

विशेष जांच दल (SIT) का गठन

इस बीच, चंद्रनाथ रथ की मध्यमग्राम में हुई हत्या की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। एसआईटी में राज्य पुलिस के साथ-साथ अपराध जांच विभाग (CID) के अधिकारी भी शामिल हैं, हालांकि इसमें शामिल सदस्यों की सटीक संख्या और अधिकारियों की पहचान का अभी खुलासा नहीं किया गया है। दूसरी तरफ, सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने गुरुवार सुबह मध्यमग्राम में घटनास्थल का दौरा किया। राज्य के पुलिस महानिदेशक सिद्ध नाथ गुप्ता ने बुधवार रात ही मध्यमग्राम अस्पताल का दौरा किया था, लेकिन उन्होंने चल रही जांच का हवाला देते हुए विवरण देने से परहेज किया। इससे यह स्पष्ट है कि पुलिस रथ की हत्या को अत्यंत महत्वपूर्ण मान रही है।

ये भी पढ़ें:असली कार गैराज में खड़ी, शुभेंदु के PA की हत्या में फर्जी नंबर प्लेट का कनेक्शन

संदेह में एक चौपहिया वाहन जब्त

राज्य पुलिस प्रमुख ने पुष्टि की है कि अपराध में इस्तेमाल किए जाने के संदेह में एक चौपहिया वाहन जब्त किया गया है। वाहन की नंबर प्लेट के अनुसार, यह सिलीगुड़ी में पंजीकृत था, हालांकि जांचकर्ताओं को संदेह है कि नंबर प्लेट फर्जी है। पुलिस ने मौके से गोलियां और कारतूस के खोखे भी बरामद किए हैं। सीआईडी के अधिकारी गुरुवार सुबह घटनास्थल पर पहुंचे और औपचारिक रूप से जांच में शामिल हुए। राज्य पुलिस की एक फोरेंसिक टीम ने बुधवार रात ही इलाके का निरीक्षण किया था और उस वाहन से नमूने एकत्र किए थे जिसमें श्री रथ यात्रा कर रहे थे। कार की दोनों अगली सीटों पर खून के धब्बे पाए गए और फोरेंसिक जांच के लिए वाहन के कई हिस्सों से नमूने लिए गए।

पुलिस और केंद्रीय बलों ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है जहां बुधवार रात रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रथ जिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहते थे, वहां से लेकर जेसोर रोड तक सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया है। इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है और सार्वजनिक आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

और पढ़ें
Suvendu Adhikari West Bengal BJP अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , Election Result 2026 Live in Hindi, पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम लाइव , असम चुनाव परिणाम लाइव , आज का मौसम Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।