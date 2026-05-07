ममता को भबानीपुर में हराया, इसलिए मेरे PA की हुई हत्या; शुभेंदु बोले- ये सोची समझी साजिश

शुभेंदुअधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की मध्यमग्राम में हुई हत्या की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। एसआईटी में राज्य पुलिस के साथ-साथ अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के अधिकारी भी शामिल हैं।

पुश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और BJP नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि उनके निजी सहायक (PA) चंद्रनाथ रथ की हत्या एक 'सोची-समझी साजिश' का नतीजा है। उन्होंने दावा किया कि चंद्रनाथ को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह हमसे जुड़े थे और हमने भबानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में हराया है। जब रथ का पार्थिव शरीर अस्पताल से मध्यमग्राम स्थित उनके आवास पर लाया जा रहा था, तब पत्रकारों से बात करते हुए अधिकारी ने कहा, "जिस तरह से यह हत्या की गई है, उसकी हम जितनी भी निंदा करें, वह कम है। उसे इसलिए मारा गया क्योंकि वह मेरा सहयोगी था, और मैंने भबानीपुर में ममता बनर्जी को हराया था। उसकी हत्या का कारण यही हो सकता है।"

हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए भाजपा नेता ने आगे कहा, “मैं उसके परिवार के साथ खड़ा हूँ, और परिवार की मांग है कि इस हत्या को अंजाम देने वालों को पकड़ा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें सज़ा मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसे 4 गोलियां मारी गई थीं... यह हत्या एक सोची-समझी साज़िश थी।”

यह एक सुनियोजित ऑपरेशन था अपने पीए की हत्या को एक टारगेट किलिंग बताते हुए अधिकारी ने आरोप लगाया वारदात को बड़ी ही बारीकी से अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा, "यह एक सुनियोजित ऑपरेशन था। कई दिनों तक रेकी की गई थी और पीड़ित को करीब से गोली मारने से पहले उसका पीछा किया गया था।" उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पोस्टमार्टम से संकेत मिलता है कि उसे बहुत करीब से कई गोलियां मारी गई थीं ताकि उसकी तत्काल मौत सुनिश्चित की जा सके।

पेशेवर हत्यारों ने अंजाम दिया अधिकारी ने जोर देकर कहा कि यह हत्या कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। उन्होंने कहा, "यह कोई सामान्य अपराध नहीं है। यह एक निर्मम, सुनियोजित हमला है, जिसे पेशेवर हत्यारों ने अंजाम दिया है।" BJP नेता ने यह भी आरोप लगाया कि रथ को केवल उसके पेशेवर जुड़ाव के कारण निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा, "उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और न ही कोई राजनीतिक दुश्मनी थी। उसकी एकमात्र पहचान यह थी कि वह मेरे साथ काम करता था।" उन्होंने आगे कहा कि मृतक के परिवार ने त्वरित गिरफ्तारी और दोषियों के लिए कड़ी सज़ा, जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है, की मांग की है।

विशेष जांच दल (SIT) का गठन इस बीच, चंद्रनाथ रथ की मध्यमग्राम में हुई हत्या की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। एसआईटी में राज्य पुलिस के साथ-साथ अपराध जांच विभाग (CID) के अधिकारी भी शामिल हैं, हालांकि इसमें शामिल सदस्यों की सटीक संख्या और अधिकारियों की पहचान का अभी खुलासा नहीं किया गया है। दूसरी तरफ, सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने गुरुवार सुबह मध्यमग्राम में घटनास्थल का दौरा किया। राज्य के पुलिस महानिदेशक सिद्ध नाथ गुप्ता ने बुधवार रात ही मध्यमग्राम अस्पताल का दौरा किया था, लेकिन उन्होंने चल रही जांच का हवाला देते हुए विवरण देने से परहेज किया। इससे यह स्पष्ट है कि पुलिस रथ की हत्या को अत्यंत महत्वपूर्ण मान रही है।

संदेह में एक चौपहिया वाहन जब्त राज्य पुलिस प्रमुख ने पुष्टि की है कि अपराध में इस्तेमाल किए जाने के संदेह में एक चौपहिया वाहन जब्त किया गया है। वाहन की नंबर प्लेट के अनुसार, यह सिलीगुड़ी में पंजीकृत था, हालांकि जांचकर्ताओं को संदेह है कि नंबर प्लेट फर्जी है। पुलिस ने मौके से गोलियां और कारतूस के खोखे भी बरामद किए हैं। सीआईडी के अधिकारी गुरुवार सुबह घटनास्थल पर पहुंचे और औपचारिक रूप से जांच में शामिल हुए। राज्य पुलिस की एक फोरेंसिक टीम ने बुधवार रात ही इलाके का निरीक्षण किया था और उस वाहन से नमूने एकत्र किए थे जिसमें श्री रथ यात्रा कर रहे थे। कार की दोनों अगली सीटों पर खून के धब्बे पाए गए और फोरेंसिक जांच के लिए वाहन के कई हिस्सों से नमूने लिए गए।