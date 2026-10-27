'मी लॉर्ड, न्यूजरूम बंद हो जाएंगे'; इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बड़े मीडिया हाउस

सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ 21 मीडिया संगठनों ने याचिका दायर की है। मीडिया का कहना है कि कानून से खोजी पत्रकारिता, प्रेस की स्वतंत्रता और गोपनीय सूत्रों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। जानिए अदालत में क्या दलीलें दी गईं।

खबर छापने से पहले लेनी होगी सहमति? डेटा प्रोटेक्शन कानून पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मीडिया (फाइल फोटो)

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिका में दलील दी गई है कि कानून में पत्रकारिता के लिए विशेष छूट का प्रावधान नहीं होने से प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। एसोसिएशन का कहना है कि खबरों के लिए संबंधित लोगों की सहमति लेने की अनिवार्यता पत्रकारिता के सामान्य कामकाज में बाधा बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस याचिका और कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

‘न्यूजरूम बंद करने की आ जाएगी नौबत’ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने कहा कि कानून के प्रावधानों से न्यूजरूम बंद करने की स्थिति पैदा हो सकती है। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं।

दीवान ने कहा कि यह पारंपरिक मीडिया घरानों की ओर से दायर पहली व्यापक याचिका है, जिसमें पत्रकारिता पर डेटा संरक्षण कानून के प्रभाव को चुनौती दी गई है। उन्होंने दलील दी कि अगर किसी व्यक्ति से उसके बारे में खबर प्रकाशित करने के लिए पहले अनुमति और सहमति लेनी पड़ेगी, तो समाचार की मूल अवधारणा ही प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि खबर का समय पर सामने आना जरूरी है। पत्रकारों को किसी व्यक्ति के बारे में रिपोर्ट करने से पहले उसी व्यक्ति की अनुमति लेने के लिए बाध्य करना पत्रकारिता के कामकाज को प्रभावित कर सकता है।

दीवान ने यह भी कहा कि कानून के उल्लंघन की स्थिति में मीडिया को उसके परिणाम भुगतने चाहिए, लेकिन खबर प्रकाशित होने से पहले ही रिपोर्टिंग पर रोक जैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। उनके मुताबिक, इससे पूर्व-सेंसरशिप की व्यवस्था पैदा होने का खतरा है।

CJI ने कहा- मीडिया और नागरिकों के अधिकारों में संतुलन जरूरी सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि नागरिकों के अधिकारों और मीडिया के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। उन्होंने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और केंद्र सरकार के साथ-साथ अदालत को भी यह सुझाव दे सकते हैं कि कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय अपनाए जाने चाहिए।

इस पर दीवान ने बताया कि याचिका दायर करने के बाद DNPA ने केंद्र सरकार को इस मामले में अपना पक्ष भेजा था। याचिका के मुताबिक, एसोसिएशन ने 10 अगस्त 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विस्तृत प्रतिवेदन सौंपा था। इसमें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और उससे जुड़े नियमों को लागू करने को लेकर चिंताएं उठाई गई थीं। इसके बाद 25 अगस्त 2026 को एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई थी।

21 बड़े मीडिया संगठनों के डिजिटल विंग शामिल डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन में 21 प्रमुख मीडिया संगठनों के डिजिटल विंग शामिल हैं। इनमें द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इंडिया टुडे, टाइम्स ग्रुप, जी, एनडीटीवी और नेटवर्क 18 जैसे संगठन शामिल हैं।

एसोसिएशन ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की कई धाराओं और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 के कुछ नियमों को चुनौती दी है।

याचिका में अधिनियम की धारा 7, 17(2), 18, 19, 27, 29, 36, 37 और 44(3) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। इसके अलावा नियम 16, 17 और 23 को भी चुनौती दी गई है।

पत्रकारिता को कानून से छूट नहीं मिलने पर उठाए सवाल याचिका में कहा गया है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में पत्रकारिता से जुड़ी गतिविधियों के लिए कोई स्पष्ट छूट नहीं दी गई है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, इस कानून के तहत प्रकाशकों, संपादकों, रिपोर्टरों और संवाददाताओं को व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल से पहले संबंधित व्यक्ति को सूचना देने, उसकी सहमति लेने और डेटा मिटाने जैसी शर्तों का सामना करना पड़ सकता है। उनका तर्क है कि ये शर्तें प्रेस के सामान्य कामकाज के अनुकूल नहीं हैं।

याचिका में विशेष रूप से खोजी पत्रकारिता का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार और सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के कदाचार जैसे मामलों की पड़ताल के दौरान पत्रकारों को ऐसी व्यक्तिगत जानकारी सामने लानी पड़ सकती है, जिसका व्यापक जनहित से संबंध हो। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर पत्रकारों को उन्हीं लोगों से पहले सहमति लेनी पड़े, जिनके आचरण की वे जांच कर रहे हैं, तो ऐसी खबरों की पड़ताल और प्रकाशन बाधित हो सकता है।

पहले के विधेयकों में पत्रकारिता को छूट देने का प्रावधान था याचिका में डेटा संरक्षण कानून के पुराने मसौदों का भी हवाला दिया गया है।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2018: इसकी धारा 47 में पत्रकारिता के उद्देश्यों के लिए छूट का प्रावधान था।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019: इसमें भी पत्रकारिता से जुड़ी गतिविधियों को छूट देने का प्रावधान शामिल था।

डेटा संरक्षण विधेयक, 2021: इसमें भी पत्रकारिता के लिए छूट का प्रावधान था।

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक, 2022: याचिका के मुताबिक, इसमें पत्रकारिता के लिए स्पष्ट छूट को बरकरार नहीं रखा गया। इसके बजाय केंद्र सरकार की ओर से छूट अधिसूचित किए जाने की व्यवस्था पर विचार किया गया।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अंतिम कानून में पत्रकारिता के लिए स्पष्ट छूट नहीं होने से समाचार प्रकाशकों और पत्रकारों के सामने ऐसी पाबंदियों का खतरा पैदा होता है, जो संविधान के तहत मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित कर सकती हैं। याचिका में यह सवाल भी उठाया गया है कि शोध, अभिलेखीकरण और सांख्यिकीय प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों को कुछ छूट दी गई है, लेकिन जनहित में की जाने वाली पत्रकारिता को वैसी छूट नहीं मिली। याचिकाकर्ताओं ने इसे मनमाना बताया है।

सरकार की शक्तियों से पत्रकारों के गोपनीय सूत्रों पर खतरा? याचिका में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 36 को भी चुनौती दी गई है। इसे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स के नियम 23 और सातवीं अनुसूची के साथ पढ़े जाने पर याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार की शक्तियों को लेकर चिंता जताई है।

उनका आरोप है कि इन प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार डेटा फिड्यूशियरी और बिचौलियों से जानकारी मांग सकती है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं हैं। याचिका में कहा गया है कि इन शक्तियों के इस्तेमाल के लिए न्यायिक निगरानी, आवश्यकता और आनुपातिकता से जुड़ी पर्याप्त शर्तें या प्रभावित व्यक्ति को सूचना देने की अनिवार्यता नहीं है।

याचिकाकर्ताओं को आशंका है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल पत्रकारों के गोपनीय सूत्रों की पहचान करने और उन्हें निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। इससे व्हिसलब्लोअर यानी अनियमितताओं का खुलासा करने वाले लोग सार्वजनिक महत्व की जानकारी पत्रकारों तक पहुंचाने से हिचक सकते हैं।