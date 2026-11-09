'आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी'; राहुल गांधी ने चला अब जवानों वाला दांव, PM पर क्या बोले?
राहुल गांधी ने दावा किया है कि वे साबित कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी विदेशी ताकतों के समर्थन और मदद से प्रधानमंत्री बने हैं और देशद्रोही कौन है।
लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले ताजा बयान को लेकर सोमवार (9 नवंबर) को उन पर निशाना साधा और दावा किया कि इस बात की गारंटी है कि प्रधानमंत्री उनके साथ बहस करने पर जवानों के समक्ष खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। गांधी पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी को इस विषय पर सीधी बहस की चुनौती दे रहे हैं कि 'देशदोही' कौन है।
दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी और राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा था कि भले ही हथियारबंद माओवादियों का सफाया हो गया है, लेकिन नक्सलवाद का खतरा अभी टला नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि 'दिमागी नक्सली' राजनीतिक दलों सहित कई संगठनों में घुसपैठ कर चुके हैं और लोगों को संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ भड़का रहे हैं।
जवानों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी
प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''सीआरपीएफ के प्रिय जवानों, आपके चेहरों ने सब बता दिया कि आपको प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं। उन्होंने हमें नक्सली कहा। मेरी चुनौती कायम है। वो मुझसे बहस करें कि देशद्रोही कौन है और विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन चल रहा है। कोई भी समय, किसी भी जगह।'' राहुल गांधी ने इसके साथ ही दावा किया, ''मेरी गारंटी है कि उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी।''
विवाद की शुरुआत कैसे?
बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हैं और उन्हें खुली बहस करने की चुनौती दे रहे हैं। दरअसल इसके पीछे 31 अक्तूबर को प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान है, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि देश विरोधी ताकतें और 'दिमागी नक्सली' विदेश जाकर देश को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। इस बयान पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने 2 नवंबर पीएम मोदी को सार्वजनिक बहस करने की की चुनौती दे दी। राहुल गांधी ने दावा किया कि वे साबित कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी विदेशी ताकतों के समर्थन और मदद से प्रधानमंत्री बने हैं और देशद्रोही कौन है। तब से गाहे-बेगाहे राहुल पीएम पर खुली बहस की चुनौती देते आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।