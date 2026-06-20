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मेरे दादा सैनिक थे, मुझे पाकिस्तानी कहने की हिम्मत कैसे हुई; भड़का मुस्लिम युवक

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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जैसे-जैसे बहस और तीखी होती गई कि सोसाइटी के कई अन्य निवासी भी मौके पर जमा हो गए। स्थिति बिगड़ती देख वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव किया और दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की।

मेरे दादा सैनिक थे, मुझे पाकिस्तानी कहने की हिम्मत कैसे हुई; भड़का मुस्लिम युवक

हैदराबाद के एक अपार्टमेंट परिसर में शुरू हुआ एक मामूली विवाद उस समय बेहद गंभीर और बड़े विवाद में बदल गया, जब सोसाइटी के एक पदाधिकारी ने वहां के एक निवासी को सरेआम पाकिस्तानी कह दिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवा खुद को पाकिस्तानी कहे जाने पर आरोपी व्यक्ति का कड़ा विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने और लोगों के गुस्से के बाद अब स्थानीय पुलिस हरकत में आई है और इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

यह पूरी घटना मल्काजगिरी कमिश्नरेट जोन के अंतर्गत कापरा स्थित जनप्रिया लेकफ्रंट अपार्टमेंट्स की है। यहां किसी बात को लेकर स्थानीय निवासियों और अपार्टमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के बीच बहस शुरू हो गई थी। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि कथित तौर पर सोसाइटी कमेटी के एक अज्ञात सदस्य ने सार्वजनिक टकराव के दौरान एक निवासी को पाकिस्तानी और अवैध निवासी कहकर संबोधित कर दिया।

मुझे पाकिस्तानी कहने वाले कौन होते हैं?

सोसाइटी पदाधिकारी की इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर युवक ने कड़ा ऐतराज जताया। वायरल वीडियो में युवक को गुस्से में यह पूछते हुए सुना जा सकता है, "आप मुझे पाकिस्तानी कहने वाले कौन होते हैं? आपके पास इसका क्या सबूत है? मेरे दादाजी ने भारतीय सेना में एक सूबेदार के रूप में देश सेवा की है।"

युवक ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि वह एक गौरवशाली भारतीय नागरिक है। इस दौरान घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे उसके परिवार के सदस्यों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, "हम मुसलमान हैं और ये लोग हमें पाकिस्तानी के रूप में ब्रांड कर रहे हैं जो कि पूरी तरह गलत है। यहां तक कि सामने खड़ी पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है।"

वीडियो में युवक भी पुलिस की मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए कह रहा है, "ये लोग पुलिस के सामने हमें पाकिस्तानी बुला रहे हैं और पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है, कुछ नहीं कर रही है।"

बहस बढ़ने पर पुलिस ने किया बीच-बचाव

जैसे-जैसे बहस और तीखी होती गई कि सोसाइटी के कई अन्य निवासी भी मौके पर जमा हो गए। स्थिति बिगड़ती देख वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव किया और दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की। पुलिस ने घटना स्थल के वीडियो फुटेज की जांच शुरू कर दी है और मामले में शामिल लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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