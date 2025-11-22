बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ दिया मेरा फैसला सबसे महत्वपूर्ण; CJI गवई ने बताया दूसरे नंबर पर कौन

संक्षेप: CJI गवई ने भारत में न्यायपालिका कानून के शासन की रक्षा कैसे करती है, इसे उजागर करने के लिए विदेशों में अपने भाषणों में भी इस फैसले का उल्लेख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा था कि कार्यपालिका एक साथ जज, जूरी और जल्लाद की भूमिका नहीं निभा सकती।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के विदाई समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई ने न्यायिक परंपरा से हटकर अपने फैसलों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की। रविवार को रिटायर हो रहे CJI गवई ने अपना सबसे महत्वपूर्ण फैसला "बुलडोजर न्याय" के खिलाफ दिए गए फैसले को बताया। इसके बाद उन्होंने अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए नौकरी आरक्षण में उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले को महत्वपूर्ण करार दिया। चूंकि उन्होंने अपने सभी फैसले पूरे कर लिए हैं और उनके पास अब कोई न्यायिक कार्य नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने में संकोच नहीं किया।

CJI गवई ने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ अपने फैसले को सबसे महत्वपूर्ण बताया और इसे कानून के शासन के मूल सिद्धांत के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा, "बुलडोजर न्याय कानून के शासन के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगने या दोषी ठहराए जाने के कारण घर को कैसे गिराया जा सकता है? उसके परिवार और माता-पिता का क्या दोष है? आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।"

CJI गवई ने भारत में न्यायपालिका कानून के शासन की रक्षा कैसे करती है, इसे उजागर करने के लिए विदेशों में अपने भाषणों में भी इस फैसले का उल्लेख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा था कि कार्यपालिका एक साथ जज, जूरी और जल्लाद की भूमिका नहीं निभा सकती।

दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैसला SCs और STs को नौकरी आरक्षण का लाभ उठाने के लिए उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाला था। उन्होंने कहा कि यह कल्पना करना मुश्किल है कि एक मुख्य सचिव के बच्चों की तुलना एक कृषि मजदूर के बच्चों से कैसे की जा सकती है, जिनके पास शिक्षा या संसाधनों तक कोई पहुंच नहीं है। उन्होंने बाबासाहेब अम्बेडकर को उद्धृत करते हुए कहा कि समानता का अर्थ सभी के साथ समान व्यवहार करना नहीं है, क्योंकि इससे आगे की असमानता पैदा होगी।