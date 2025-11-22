Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsMy decision against the Bulldozer Justices is the most important CJI Gavai reveals which comes second
बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ दिया मेरा फैसला सबसे महत्वपूर्ण; CJI गवई ने बताया दूसरे नंबर पर कौन

बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ दिया मेरा फैसला सबसे महत्वपूर्ण; CJI गवई ने बताया दूसरे नंबर पर कौन

संक्षेप:

CJI गवई ने भारत में न्यायपालिका कानून के शासन की रक्षा कैसे करती है, इसे उजागर करने के लिए विदेशों में अपने भाषणों में भी इस फैसले का उल्लेख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा था कि कार्यपालिका एक साथ जज, जूरी और जल्लाद की भूमिका नहीं निभा सकती।

Sat, 22 Nov 2025 06:01 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के विदाई समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई ने न्यायिक परंपरा से हटकर अपने फैसलों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की। रविवार को रिटायर हो रहे CJI गवई ने अपना सबसे महत्वपूर्ण फैसला "बुलडोजर न्याय" के खिलाफ दिए गए फैसले को बताया। इसके बाद उन्होंने अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए नौकरी आरक्षण में उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले को महत्वपूर्ण करार दिया। चूंकि उन्होंने अपने सभी फैसले पूरे कर लिए हैं और उनके पास अब कोई न्यायिक कार्य नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने में संकोच नहीं किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

CJI गवई ने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ अपने फैसले को सबसे महत्वपूर्ण बताया और इसे कानून के शासन के मूल सिद्धांत के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा, "बुलडोजर न्याय कानून के शासन के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगने या दोषी ठहराए जाने के कारण घर को कैसे गिराया जा सकता है? उसके परिवार और माता-पिता का क्या दोष है? आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।"

CJI गवई ने भारत में न्यायपालिका कानून के शासन की रक्षा कैसे करती है, इसे उजागर करने के लिए विदेशों में अपने भाषणों में भी इस फैसले का उल्लेख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा था कि कार्यपालिका एक साथ जज, जूरी और जल्लाद की भूमिका नहीं निभा सकती।

दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैसला SCs और STs को नौकरी आरक्षण का लाभ उठाने के लिए उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाला था। उन्होंने कहा कि यह कल्पना करना मुश्किल है कि एक मुख्य सचिव के बच्चों की तुलना एक कृषि मजदूर के बच्चों से कैसे की जा सकती है, जिनके पास शिक्षा या संसाधनों तक कोई पहुंच नहीं है। उन्होंने बाबासाहेब अम्बेडकर को उद्धृत करते हुए कहा कि समानता का अर्थ सभी के साथ समान व्यवहार करना नहीं है, क्योंकि इससे आगे की असमानता पैदा होगी।

CJI गवई ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के CJI-केंद्रित होने की पारंपरिक धारणा से खुद को दूर रखा और संस्था से संबंधित निर्णय लेने से पहले हमेशा अपने सभी सहकर्मियों से सलाह ली। उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान उच्च न्यायालयों में 107 न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख किया। उन्होंने कॉलेजियम की बैठकों में सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए अपने सहयोगियों को धन्यवाद दिया। हालांकि, उन्होंने उल्लेख किया कि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने जस्टिस विपुल एम पंचोली को SC न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित करने के कॉलेजियम के विकल्प का विरोध करते हुए एक लंबा पत्र लिखा था।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Supreme Court News Justice BR Gavai
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।