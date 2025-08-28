मेरे भाई राजीव गांधी... बिहार यात्रा में फिसली स्टालिन की जुबान, तो टूट पड़ी BJP-TVK

एम के स्टालिन ने कहा कि बिहार में मिल रहा जनसमर्थन बता रहा है कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत का अंत होने वाला है। राहुल-तेजस्वी की जोड़ी सिर्फ राजनीतिक नही है। दोनो निडर हैं और आपस में दोस्त हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके चीफ एमके स्टालिन बुधवार को बिहार दौरे पर थे। उन्होंने बुधवार को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ उसी जीप पर सवार होकर वोटर अधिकार यात्रा में शिरकत की। बाद में उन्होंने मुजफ्फरपुर में एक रैली को संबोधित किया, जहां उनकी जुबान फिसल गई। दरअसल, जब स्टालिन कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक द्वारा आयोजित रैली में बोल रहे थे, तो उन्होंने इस वोटर अधिकार रैली के आयोजकों के तौर पर नाम गिनाते हुए गलती से राहुल गांधी की जगह उनके दिवंगत पिता राजीव गांधी का नाम ले लिया।

बाद में स्टालिन के भाषण को उनके सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया गया। हालांकि, डीएमके की टेक्निकल टीम ने इस गलती को नोटिस किया और उसे सुधारा; पार्टी के तकनीकी विशेषज्ञों ने उस हिस्से पर 'राहुल गांधी' कहने के लिए एक पैच लगाया लेकिन यह पैच वीडियो के बाकी हिस्सों से मेल नहीं खा रहा है। उन्हें अभी भी वीडियो में मेरे भाई राजीव गांधी कहते हुए सुना जा सकता है।

भाजपा का तंज और वार इस पर विपक्षी भाजपा और तमिल अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी टीवीके ने सीएम पर पलटवार किया है। भाजपा नेता अन्नामलाई ने सोशल मीडिया पर स्टालिन की गलती वाले वीडियो को साझा करते हुए लिखा है, तमिलनाडु में तिरु @mkstalin की सरकार पैचवर्क और धोखे पर फलती-फूलती है। बिहार जाकर कागज़ पर लिखे नाम को गलत पढ़ना एक बात है, लेकिन इसे ठीक करने की बेताब कोशिश और भी ज़्यादा चौंकाने वाली है।

TVK ने ली चुटकी, DMK मौन पिछले साल बनी पार्टी अभिनेता विजय की TVK ने भी अंकल स्टालिन कहकर इस गलती पर चुटकी ली है। फिलहाल डीएमके की तरफ से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें कि स्टालिन ने अपने भाषण में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए कहा कि जब जब देश मे राजनीतिक संकट आता है, क्रांति बिहार से ही शुरू होती है और इस बार राहुल गांधी जनता के वकील बन कर गरीबो, दलितो और वंचितों की आवाज बन कर सामने आये हैं।

स्टालिन ने क्या-क्या कहा? स्टालिन ने कहा कि बिहार जयप्रकाश नारायण और लालू प्रसाद की धरती है। मेरे पिता करुणानिधि एवं लालू प्रसाद एक दूसरे के गहरे मित्र थे और कभी बिहार की पहचान लालू प्रसाद के नाम से होती थी। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद पर भाजपा ने बहुत सारे मुकदमे लादे लेकिन वह झुके नही और संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहा कि आज तेजस्वी यादव से भी बिहार के नागरिकों को बहुत उम्मीद है।