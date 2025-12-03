भारत में परेशान हैं मुसलमान; मदनी बोले- वंदे मातरम को लेकर नहीं बनाना चाहिए दबाव

संक्षेप: मौलाना मदनी ने मुशर्रफ प्रकरण का उल्लेख करते हुए देश में शांत बहुमत के अनुपात में आई गिरावट पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ प्रकरण के दौरान 90% शांत बहुमत था, जो कि अब घटकर 60% हो गया है।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि भारत में मुस्लिम परेशान हैं। उनके मुताबिक, यह अचानक नहीं हुआ है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने वंदे मातरम और परवेज मुशर्रफ प्रकरण पर भी बातें की हैं। मदनी ने कहा, "हम परेशान हैं और यह अचानक नहीं है। हमें आपसे, अपने प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से और मुख्यमंत्रियों से उम्मीदें हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें चुनावों के लिए विभाजन पैदा करना है। मैं यह नहीं कह रहा कि हर कोई हमारे खिलाफ है, लेकिन सभी को बैठकर समुदाय की चिंताओं को दूर करना चाहिए। उपयोग की जा रही शब्दावली को बदला जाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो वे सरकार तक पहुंचेंगे।

मौलाना मदनी ने मुशर्रफ प्रकरण का उल्लेख करते हुए देश में शांत बहुमत के अनुपात में आई गिरावट पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ प्रकरण के दौरान 90% शांत बहुमत था, जो कि अब घटकर 60% हो गया है।

'वंदे मातरम' पर सख्त रुख शीतकालीन सत्र में सरकार द्वारा 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा कराने और इसके गायन को अनिवार्य बनाने की चर्चा के बीच मौलाना मदनी ने अपने संगठन का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, "वंदे मातरम पर हमारे संगठन ने 2011 में और उससे पहले भी काफी बहस की थी।"

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने नवंबर 2009 में दारुल उलूम देवबंद के फतवे का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पारित किया था कि 'वंदे मातरम' का गायन इस्लाम के एकेश्वरवाद के विपरीत है, क्योंकि इसके कुछ छंद मातृभूमि को देवता के रूप में पूजते हैं। संगठन का मानना है कि 'वंदे मातरम' के विवादास्पद अंशों को नहीं गाया जाना चाहिए। मदनी ने कहा, "अब वे कह रहे हैं कि वंदे मातरम अनिवार्य होगा। जबरन लागू करना भारत के विचार के अनुरूप नहीं है।"