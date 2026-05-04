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बंगाल में मुसलमानों को पसंद नहीं आई AIMIM की 'वकालत', कैसे निपटे बैरिस्टर ओवैसी

May 04, 2026 02:09 pm ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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आपको बता दें कि चुनाव के दौरान मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision) के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर विवाद रहा है।

बंगाल में मुसलमानों को पसंद नहीं आई AIMIM की 'वकालत', कैसे निपटे बैरिस्टर ओवैसी

AIMIM in Bengal: बिहार चुनाव में चौंकाने वाले प्रदर्शन के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) को पश्चिम बंगाल से काफी उम्मीद थी। हालांकि ओवैसी की पार्टी की वोटिंग से पहले ही बड़ा झटका लग गया था जब हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के साथ गठबंधन टूटने के बाद ओवैसी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। ये सभी सीटें मुस्लिम बहूल हैं। हालांकि, इस चुनाव में उनका खाता तक नहीं खोला। हुमायूं कबीर जरूर दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं।

ओवौसी ने मालदा जिले की मोथाबारी और सुजापुर, मुर्शिदाबाद की सूती, रघुनाथगंज और कांडी, बीरभूम जिली की नलहाटी और मुरारई, उत्तर 24 परगना जिला की हाबरा, बारासात और बशीरहाट दक्षिण, पश्चिम बर्धमान में आसनसोल उत्तरी और उत्तर दिनाजपुर की करनदिघी सीट पर उम्मीदवार उतारे थे।

चुनाव आयोग के द्वारा दोपहर दो बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक, मोथाबाड़ी में एआईएमआईएम कैंडिडेट को सिर्फ 995 मत मिले हैं। सुजापुर में 2500, सुती में 741, रघुनाथगंज में रघुनाथगंज में 1400 वोट मिले हैं। हालांकि कांडी में जरूर 11000 से अधिक मतों के साथ दूसरे नंबर पर बनी हुई है। वोट प्रतिशत की बात करें तो अब तक ओवासी की पार्टी को सिर्फ 0.19 प्रतिशत समर्थन मिला है।

आपको बता दें कि चुनाव के दौरान मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision) के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर विवाद रहा है। AIMIM ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया है। ओवैसी पर एक बार फिर एंटीबीजेपी वोटों को बांटने का आरोप लगा, लेकिन पार्टी का कहना है कि उनका इरादा केवल अल्पसंख्यकों को एक स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व और प्रतिनिधित्व देना है।

AIMIM के स्थानीय नेतृत्व का मानना था कि जिन सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे थे, उनमें से कई बिहार के 'सीमांचल' क्षेत्र के करीब हैं। चूंकि बिहार में ओवैसी की पार्टी का आधार मजबूत हुआ है इसलिए उन्हें उम्मीद है कि इसका भौगोलिक और राजनीतिक प्रभाव बंगाल के इन सीमावर्ती क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अधिकांश उम्मीदवार के जमानत जब्त हो गए।

आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले हुमायूं कबीर (AJUP) के साथ गठबंधन टूटना AIMIM के लिए एक बड़ा मोड़ था। गठबंधन से बाहर निकलने के बाद ओवैसी ने अपनी पूरी ताकत इन 12 सीटों पर झोंक दी थी।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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